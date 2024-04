El 14 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una dolencia trasmitida por el parásito Trypanosoma cruzi y que afecta principalmente a las poblaciones pobres de América Latina.

La fecha se estableció porque justo un 14 de abril del año 1909 fue diagnosticada la primera paciente con esta enfermedad. Se trataba de un niña brasileña, llamada Berenice Soares de Moura, que fue tratada por el Dr. Carlos Ribeiro Justiniano Chagas. De ahí el nombre de la afección.

¿Cómo se transmite la enfermedad de Chagas?

Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Lema 2024

El lema del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas 2024 es “Diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento”. Se quiere crear conciencia a los pacientes, sus familias y trabajadores de la salud sobre la necesidad de hacer un diagnóstico temprano y un acompañamiento de por vida de las personas afectadas por la enfermedad.

El 10 de abril se celebrará un webinario con el título: “El Chagas existe y podemos eliminarlo”. Será a través de zoom con el siguiente horario:

11:00 a.m. – Hora del Este de Estados Unidos

12:00 p.m. – Argentina

10:00 am. – Colombia

09:00 a.m. – México y Centroamérica

¿Qué es la enfermedad de Chagas?

El Chagas es una enfermedad tropical que se trasmite por un insecto y que, sin tratamiento, puede provocar graves afecciones cardiacas y digestivas e incluso la muerte.

Es una enfermedad de desarrollo lento y por ello se le conoce como una enfermedad silenciosa, pero también silenciada, debido a que afecta a la población más pobre del planeta, precisamente personas que no tienen fácil el acceso a atención médica.

Afecta a entre 6 y 7 millones de personas en todo el mundo, y no solo se extiende por países de América Latina, sino que cada vez se están dando más casos en Estados Unidos, Canadá, Europa y algunos países del Pacífico Occidental.

La enfermedad también se puede trasmitir por alimentos contaminados, trasfusiones de sangre y trasplantes de órganos.

Documentales y películas sobre la enfermedad de Chagas

Hay varios documentales y películas que abordan el tema de la enfermedad de Chagas:

“El Mal de Chagas” (País: Estados Unidos. Año: 2007): documental de la serie “Expedición” producido por National Geographic en el que se explora la enfermedad de Chagas en América Latina y se muestra cómo se está trabajando para combatirla.

documental de la serie “Expedición” producido por National Geographic en el que se explora la enfermedad de Chagas en América Latina y se muestra cómo se está trabajando para combatirla. “El Beso de la Muerte” (País: Reino Unido. Año: 2013): documental de la BBC que narra la vida de personas afectadas por la enfermedad de Chagas en Bolivia y Argentina.

documental de la BBC que narra la vida de personas afectadas por la enfermedad de Chagas en Bolivia y Argentina. “100 Millones” (Internacional. Año: 2017): documental producido por la organización benéfica Médicos Sin Fronteras, que destaca la magnitud del problema de la enfermedad de Chagas y las dificultades que enfrentan las personas afectadas.

documental producido por la organización benéfica Médicos Sin Fronteras, que destaca la magnitud del problema de la enfermedad de Chagas y las dificultades que enfrentan las personas afectadas. “El Síndrome de Chagas” (País: Brasil. Año: 2015): documental producido por la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil que presenta la situación de la enfermedad de Chagas en ese país y cómo está afectando a las comunidades indígenas.

documental producido por la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil que presenta la situación de la enfermedad de Chagas en ese país y cómo está afectando a las comunidades indígenas. “Vida Nueva” (País: Bolivia. Año: 2013): película boliviana que cuenta la historia de una mujer que regresa a su pueblo natal después de muchos años y descubre que su familia está afectada por la enfermedad de Chagas.

¿Cuál es el objetivo del Día Mundial del Chagas?

La propuesta de crear un Día Mundial para esta enfermedad surgió de la Federación Internacional de Asociaciones de Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas y fue apoyada por varias instituciones de salud, universidades, centros de investigación, y otras plataformas.

El objetivo es dar visibilidad a las enfermedades tropicales desatendidas y animar a los estados a controlar este tipo de enfermedades olvidadas que afectan principalmente a personas pobres.

