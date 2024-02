Que las experiencias malas se conviertan en sucesos dignos de elogio

Compartir en

Si reconforta saber que algo funciona, que algo se hizo bien, también resulta especialmente alentador conocer que algún espacio de la Isla -allí donde se produce algún bienestar para el pueblo- logró revertir una situación negativa, logró levantarse de una caída productiva o en los estilos de trabajo.

Reversión, recuperación. Esas fueron palabras distintivas del recorrido realizado en la tarde de este jueves por varios lugares del municipio santiaguero de Palma Soriano, por el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, y por otras autoridades del territorio.

Terminamos hace unos momentos la visita a Palma Soriano, uno de los municipios más importantes del oriente, con una historia que honra. Compartimos con colectivos vinculados a la agricultura y zafra, sectores decisivos. Se trabaja duro en Santiago. Estar aquí siempre energiza. pic.twitter.com/BdBAdpjfnr — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 23, 2024

El propósito, más que ver experiencias exitosas, era llegar hasta lugares que permitiesen un análisis sobre cómo hacer las cosas de otra manera, atendiendo a que no hay resultados. Pero en Palma Soriano, en más de un punto de la agenda que se desarrolló, lo malo ha ido quedando atrás.

Es el caso, por ejemplo, de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA), perteneciente al Polo Productivo 7 de noviembre, donde el final del año 2023 marcó del cambio de un escenario que antes estuvo lleno de marabú y que hoy, gracias al trabajo manual, tiene siembras de yuca, plátano, maíz, frijoles, hortalizas… Allí, Juan Carlos Vega Vega -jefe de producción de la CPA- explicó al Presidente Díaz-Canel y a los demás visitantes que, de 151 hectáreas cultivables, ya hay sembradas 141.

Los resultados han aflorado en muy corto tiempo. Fue la voluntad la que cambió el ritmo de un lugar que en años estuvo abandonado. Y eso, sin dudas, es una excelente lección. Por eso el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba dijo: “Hay que seguir”; y subrayó una idea que él suele compartir en estos días si se trata de la tierra: “Este es el camino”. En su reflexión, recordó que solo produciendo habrá mayor disponibilidad de alimentos, mayor bienestar, mejores salarios en las entidades productivas, y más desarrollo.

Foto: Estudios Revolución

“Lo pudieron hacer”, dijo con admiración el mandatario a los trabajadores de la CPA. Y siguió rumbo a AZUMAT, Empresa de Logística destinada a la industria azucarera en el país. Allí también han cambiado las cosas: la entidad cerró enero con todos los indicadores cumplidos, se ha acrecentado por ello el salario promedio de los trabajadores, y hay programas estratégicos que han hecho posible cumplir con un importante sentido: de los almacenes de la empresa salen las ropas, las limas, los lubricantes, y otros insumos importantes para la zafra en Cuba.

Siguió el cumplimiento de la agenda de visita por Palma Soriano: el siguiente destino fue la Empresa de Servicios Técnicos Industriales ZETI; y le siguió el Central azucarero “Dos Ríos”, donde todavía, aunque hay días de atraso, sus artífices no renuncian a cumplir el plan productivo del 2024 (deben ser 18 234 toneladas).

Desde el 2010 no se cumple en el Central, pero quienes lo han echado a andar sienten que pueden llegar a la meta este año, a pesar de que suceden tropiezos como la rotura de un molino -percance que la visita pudo constatar de primera mano.

Palabras al pueblo de Palma Soriano

Antes de dar inicio a un encuentro con dirigentes de todos los municipios de la provincia de Santiago de Cuba, el Presidente Díaz-Canel compartió varias reflexiones con una multitud que lo esperaba en las inmediaciones de la sede municipal del Partido Comunista en Palma Soriano.

El Jefe de Estado explicó a todos que en enero la dirección del país había hecho una visita a la provincia, cuyo propósito había consistido en realizar un “movimiento de cuadros”: “Y ahora, dijo, estamos en Palma. En enero visitamos lugares que tenían resultados; ahora estamos visitando lugares que tienen problemas; aquí hemos visitando tres lugares, un polo productivo que se había caído y que ahora lo están levantando, que es el de Santa Rita (el 7 de noviembre). Fuimos también a AZUMAT, que es una empresa que cerró con pérdidas el año pasado y ya empezó a recuperarse; estuvimos en ZETI (para ver la experiencia, dijo, porque ese fue un colectivo con una tradición en el hacer); y estuvimos en el central que tiene once días de atraso, pero que tiene la posibilidad todavía de cumplir la zafra”.

Díaz-Canel expresó: “Si vimos buenas experiencias en un grupo de lugares, eso nos demuestra que, si todos estamos con bloqueo recrudecido”, hay que saber inspirarse -recalcó- en las que son inspiradoras, en “los colectivos que están haciendo las cosas distintas, que son más proactivos, que confían más en la participación y logran resultados”.

En lo concerniente al uso de la tierra -recurso distintivo de Palma Soriano- el mandatario hizo énfasis en la necesidad de producir, de trabajar esa tierra, de organizar procesos, porque la comida que se necesita en cada lugar “hay que producirla en cada lugar del país”.

Foto: Estudios Revolución

El Jefe de Estado dijo al pueblo que la dirección del país está informada sobre insatisfacciones que existen en el territorio, como las que tienen que ver con la disponibilidad del transporte, del agua, de la vivienda. Y al referirse al asunto de los altos precios, afirmó: “No podemos permitir que los precios sean abusivos y especulativos; y hay que discutir con los que los suban y con los que tratan de aprovecharse de esa situación; y ahí es muy importante la participación del pueblo, sobre todo el control popular que podemos hacer desde el pueblo”.

A los hijos de Palma Soriano, quienes estaban atentos a las declaraciones, el Presidente Díaz-Canel les dijo: “Con el trabajo de todos es como vamos a salir adelante”.

Otras reflexiones en el municipio

En el encuentro que cerró la jornada en la provincia de Santiago de Cuba, Roberto Morales hizo referencia, detalladamente, al proceso de reflexión que ha venido teniendo lugar a partir de los discursos pronunciados por el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, y por el Presidente Díaz-Canel, con motivo del aniversario 65 de la Revolución cubana.

En tales intervenciones, dijo, hay una base ideológica para lo que hace falta hacer: “Lo importante es identificar qué nos toca hacer como militantes, como cuadros, como revolucionarios, para cumplir con las ideas de esos discursos”, para que tales conceptos -subrayó- puedan convertirse en acciones.

Sobre la importancia de la prevención y de la asistencia social, sobre cómo hay que potenciarlas habló también el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista; y al respecto subrayó la trascendencia de saber cómo actuar en relación con cada familia o con las personas que necesitan un tratamiento diferenciado.

Morales Ojeda fue enfático en el valor que tiene poner una mirada oportuna “a todo aquello que nos pueda separar de la línea de la construcción del socialismo”.

Hacia el final del encuentro el Presidente Díaz-Canel Bermúdez expresó que es un honor estar en Palma Soriano, uno de los municipios más importantes del país, con una historia tremenda, y con una situación actual compleja en lo que a carencias e insatisfacciones concierne.

Estos intercambios y encuentros que están teniendo lugar en los municipios del país buscan -destacó el mandatario- encontrar los modos de impulsar los mejores métodos para “ir arrancado todos los días un pedacito a los problemas”.

Sobre las experiencias negativas que se han ido encontrando en los recorridos, el Presidente cubano compartió una meta: que lo malo se vaya convirtiendo en una experiencia en positivo. Sobre reuniones como la de este jueves en la tarde, el dignatario pidió que las mismas se conviertan en una suerte de taller desde el cual compartir las mejores vivencias.

La discusión que no aporte transformación es inútil, afirmó el Jefe de Estado en otro momento de su intervención; quien también habló sobre el valor de hacer posible la participación plena del pueblo.

Foto: Estudios Revolución

Un tema cardinal para el combate político ideológico ocupó las reflexiones del Presidente cubano: la presencia de los revolucionarios en las redes virtuales. Hoy un teléfono móvil, comentó, es un fusil para defender a la Revolución, para enfrentar las campañas enemigas que buscan desacreditar la obra de la Revolución.

“Un revolucionario no puede tener miedo a estar en las redes sociales, si dice que no está preparado hay que prepararlo”, resaltó el mandatario, quien ya ha dicho en otros espacios que una cosa es no saber, y otra es tener miedo a los ataques del enemigo.

“Vamos a combatir, vamos a discutir, vamos a protagonizar, a organizar mejor ese combate”, dijo el mandatario sobre ese espacio virtual donde también hay que defender con inteligencia y firmeza la obra revolucionaria.

Sobre las medidas anunciadas y aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular -esas cuya envergadura hay que explicar bien-, sobre el valor de buscar espacios para que participe la población, y sobre aprovechar las fuerzas endógenas de cada territorio habló también el dignatario, quien dijo en el encuentro que Palma Soriano puede avanzar, que Santiago puede hacerlo, y que en marzo habrá otro recorrido, con sus reflexiones, como el de estas horas.