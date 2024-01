Cruces, por un camino de más prosperidad y desarrollo

Tras una jornada intensa de intercambios con productores agropecuarios, con pobladores de barrios en transformación, ancianos, pioneros, inversores extranjeros en Villa Clara y Cienfuegos, el presidente Díaz-Canel salió del Comité Municipal del Partido en Cruces.

En la acera del frente una multitud lo esperó por horas mientras el máximo dirigente partidista evaluaba las prioridades de trabajo en el orden económico y social para el 2024 en la sureña provincia de conjunto con las autoridades del territorio.

Al pueblo de Cruces, en la Calle Heredia y pasada las 6 de la tarde, el jefe de Estado dijo que las medidas anunciadas por el Gobierno no son un paquetazo neoliberal, matriz de opinión que quiere imponer las campañas difamatorias de los adversarios de la Revolución.

En un país capitalista neoliberal cuando se aplican medidas económicas entran en vigor de a golpe, no se explican y es “sálvese quien pueda” y eso -acentuó- no es lo que estamos haciendo.

A medida que el dignatario fue adentrándose en la explicación, los pobladores le agregaban argumentos a este conjunto de medidas que busca ordenar la economía. ¿En un país neoliberal cuáles serían los gastos que se quitarían? —dijo a modo de pregunta el dignatario. Los sociales —respondieron.

Aquí, sin embargo, la primera medida ha sido buscar más garantías, más calidad, estabilidad y más reconocimiento a dos sectores que son los más numerosos del país, pero que tienen dos de las funciones más importantes en la sociedad, que es la salud y la vida de las personas y además la educación de nuestros hijos y nietos.

Niños en brazos de sus madres, ancianos, jóvenes, más de un centenar de personas escucharon al presidente subrayar que los métodos de la Revolución no han variado, siempre se conversa con la gente, se explica y se implementa cada medida paulatinamente para no afectar a los más vulnerables.Las otras medidas por qué no las hemos aplicado, por que no se han implementado de golpe como sucede en el neoliberalismo, reflexionó Díaz-Canel.

En el mismo orden de ideas, prosiguió: Hemos dicho que para cada medida hay un análisis, para cada medida habrá una aplicación cuando estén las condiciones creadas y para las personas que estén con alguna vulnerabilidad ante la medida se protegerán y habrá tratamiento diferenciado.

“Con las medidas vamos a ir poco a poco reordenando la economía, vamos a ir poco a poco a una mejor situación y vamos abrir el definitivo camino a la prosperidad y el desarrollo que se merece este pueblo, que es un pueblo heroico”.

Pareciera que el Presidente Díaz-Canel no siente el cansancio tras dos exigentes jornadas de trabajo en 4 provincias del centro del país. Este mismo viernes anduvo caminando y saludando a los obreros del Central Ciudad Caracas, del municipio Lajas, segundo ingenio que se sumó a la contienda azucarera en Cienfuegos el pasado 5 de diciembre, actualmente el coloso presenta atrasos ocasionados por carencias de lubricantes y aceites, además de una parada por recientes lluvias, situación que se comprometen a revertir en el primer trimestre del actual año.

Cruces es también escenario de una impresionante experiencia. En la Finca “La Caraña” se fortalece un polo de producción cooperada entre 5 campesinos, la Empresa Porcina de Cienfuegos y el gobierno municipal. Su propósito es suplir el 30 % del balance de alimentación y crubrir los requerimientos nutricionales para una masa animal de mil reproductoras y otras 5 mil cabezas en los cebaderos.

Para ello en 300 hectáreas de tierras limpiadas de marabú y otras malezas, siembran hoy yuca, sorgo, maíz, boniato y frijol caupí para la alimentación animal, al tiempo que plantan arroz, malanga, garbanzo y plátano con destino al autoconsumo de sus trabajadores.

Desde la cima de la loma La Caraña el Presidente Díaz-Canel junto al miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, afirmó que la vista se perdía en aquel paraje totalmente sembrado. Es evidente, agregó que se ha trabajado mucho.