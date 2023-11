Medicina natural y tradicional

Hablar de plantas medicinales o medicina herbaria no es algo nuevo puesto que en la antigüedad se le veía a esta práctica como una ciencia destinada a la curación de enfermedades y mejora de la salud en general. Aún en estos tiempos modernos la medicina que la madre naturaleza ofrece sirve como complemento de la medicina que utiliza fármacos. De igual manera queremos lo que tengas presente y por eso a continuación vamos a descubrir sus milagros.

La medicina de la naturaleza atenúa diversos problemas de salud y muchas personas hasta asegurar haberse curado de sus enfermedades nada más siguiendo un consumo rico en medicamentos naturales, así pues podemos mencionar como factibles usos de esta medicina a las siguientes enfermedades: alzheimer, anemia, anorexia, asma, bulimia, cáncer, colesterol, depresión, diabetes, dermatitis, dolores, estreñimiento, embarazo, fiebre, herpes, entre otras.

Beneficios de la medicina natural

1.-Esta medicina alternativa es formidable para combatir los problemas de insomnio, incluso la irritabilidad disminuye cuando se trata naturalmente. La solución se puede encontrar en la toma de infusiones en base a plantas con propiedades medicinales o relajantes.

2.- Enfermedades como el asma, los problemas del colon o la sinusitis pueden tratarse de manera natural, así pues esta medicina trae muchos beneficios aún sean los problemas más crónicos los que aquejen a las personas. Por otro lado si usas lo que la naturaleza provee dejarás de depender de otros medicamentos.

3.- Si sufres de artritis, artrosis, etc. notarás que tu cuerpo reacciona mejor y comienza a funcionar como antes no lo hacía. Tienes que dedicarle tiempo así como tener fe en la medicina no convencional pues también algunas enfermedades requieren tengas otra actitud más positiva.

4.- La medicina natural permite que te abras a otras opciones de tratamiento que te darán experiencias que acondicionan a tu cuerpo hacia una vida con mayor calidad.

5.- Los niveles de estrés disminuyen cuando se tratan con medicamentos naturales, así mismo las tensiones se disipan sucediendo lo mismo si estas padeciendo de problemas de depresión. En general este camino es una solución que bien puede curar o se usa como paliativo, siempre está a tu alcance y de forma casera se aplica para purificar el organismo de malestares y problemas diversos.

Las plantas hoy en día tienen un rol principal en la salud de la humanidad que busca diversos canales así como herramientas adecuadas para luchar contra las enfermedades que sofocan al mundo. No podemos siempre depender de los tratamientos clásicos de manos de la ciencia, es probable que tu cura se encuentre en las plantas medicinales. Por lo pronto comienza a interesarte por sus propiedades curativas y comparte con tu familia el milagro de la botánica ya incorporada a la medicina moderna.

Un consejo final, no dejes de mantener contacto con médicos especialistas para que te guíen sobre las medicinas no convencionales que vas a ingresar a tu cuerpo. Además de las consultas debes estar seguro sobre la calidad de las medicinas, su procedencia e ingredientes activos de sus fórmulas puesto que existen personas negativas que por ganar dinero pueden generar estafas.

tomado de http://lacurcuma.net/5-beneficios-y-usos-de-la-medicina-natural/