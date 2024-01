Universitarios estadounidenses protestan en defensa de Palestina

De acuerdo con medios locales, centenares de estudiantes se manifestaron en el campus de la universidad de Nueva York con carteles de «Palestina libre» y «Existir es resistir», mientras a unos 30 metros se agruparon los partidarios de la entidad sionista de Tel Aviv.

Autoridades de la universidad informaron que durante la presente jornada hubo presencia policial con el fin de garantizar la seguridad del campus.

La organización Students for Justice in Palestine (SJP), que convocó a las manifestaciones, guardó un minuto de silencio por las víctimas palestinas como consecuencia de los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza.

Una integrante del SJP, Azra Pjetrovic, señaló que existe una atmósfera de miedo entre los estudiantes musulmanes en el campus, por lo que muchos afiliados de la organización pro palestina se cubrían la cara.

En este sentido, resaltó el temor al doxxing (ciberacoso) luego de que en la Universidad de Harvard se publicara en cuatro sitios información personal de estudiantes asociados a la defensa de la lucha del pueblo palestino.

today at Columbia University. So many students showed up in support of Palestine here, amidst the restrictions to campus and the high NYPD presence.

The Columbia Students for Justice in Palestine organized this. The photos speaks for itself. We stand with Palestine. pic.twitter.com/dphscHpl8o

— iceagebaby (@charitieropati) October 13, 2023