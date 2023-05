The People’s Forum denuncia acoso y hostigamiento contra sus miembros en aeropuertos de EEUU luego de regresar de Cuba

The People’s Forum denunció este miércoles en su cuenta en Twitter que varios miembros de su delegación juvenil que vinieron a Cuba fueron detenidos y retenidos durante horas por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos después de regresar.

URGENT! Today multiple members of our youth delegation to Cuba were detained & held for hours by the U.S. Customs & Border Patrol after returning. Despite having travelled legally, we’ve been harassed & held in Secondary Questioning on arrival to airports in MIA & EWR. 1/2

— The People’s Forum (@PeoplesForumNYC) May 4, 2023