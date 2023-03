Transparencia, clave para candidato a Parlamento de Cuba

“Yo no me veo como trovador en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), me veo como ciudadano, que tiene sus inconformidades y sus alegrías, y tengo la intención de hacer mi trabajo de forma transparente para que las cosas mejoren”, afirmó Sosa en declaraciones exclusivas a Prensa Latina.

El candidato por el capitalino municipio de 10 de Octubre confesó que ya una vez estuvo nominado, pero se sintió sin la madurez suficiente para asumir tamaña responsabilidad.

Para él, estar ahora entre los 470 candidatos le causa el temor lógico de asumir una función desconocida, y a eso se suma la compleja crisis económica mundial y que en Cuba se agudiza a causa del bloqueo de Estados Unidos.

Cuando acepté, lo hice porque no voy a ser cobarde y dejar de decir las cosas que critico, en un círculo de amigos o de familiares, en el lugar donde realmente se puedan encontrar soluciones; «y por ende lo haré con la coherencia que he vivido hasta el momento, porque pretendo -y es mi firme convicción -seguir mirando de frente a los míos”, expresó.

En ese sentido, subrayó que estar ahí, en ese ente legislativo, es un nuevo escenario para el cual necesitará tiempo y mucho esfuerzo para adaptarse.

En su consideración, los principales desafíos para esta X Legislatura de la ANPP estarán en lograr una mejor comunicación entre las partes decisoras de la nación y los electores.

Destacó que para nadie es un secreto que los que forman parte del Parlamento no tienen las soluciones inmediatas en las manos, y es necesario que exista un eficiente intercambio, para que el pueblo conozca –con claridad y sin lenguajes técnicos- lo que se está haciendo.

«De eso tenemos que encargarnos nosotros también, de traducir mejor cada una de los reclamos que se hagan, pero también de comunicar mejor cada una de las respuestas a esas preocupaciones”, reiteró.

Los recorridos que ha realizado con el resto de los nominados representan una oportunidad para tomar la temperatura al ambiente de cada localidad y además para que las personas conozcan por quiénes votarán.

La actual candidatura al Parlamento cubano tiene una amplia representación por sectores; al respecto, Sosa considera que, más allá de pensar en y por el oficio del que provienen, cada cual debe crear para el avance general de la sociedad.

“Estamos necesitados de perfeccionar un montón de cosas, de encontrarles solución a otras, de cambiar lo que deba ser cambiado y buscar que el proyecto social cubano se mantenga, pero mejorando”, apuntó.

Aunque su función en la Asamblea trascenderá su trabajo como trovador, no se desliga del arte, y describe todo el proceso de nominación, elección y ejecución de funciones con estos versos del héroe nacional, José Martí: Verso, nos hablan de un Dios/A dónde van los difuntos/Verso, o nos condenan juntos/O nos salvamos los dos.