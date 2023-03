La coctelería, el amor de Daniel Bernal Alonso

Daniel David Bernal Alonso estudia tercer año del técnico medio en Servicios Gastronómicos en el Instituto Politécnico José Gregorio Martínez de Cienfuegos, especialidad favorecida por el proyecto Fortalecimiento del proceso de formación profesional de los jóvenes y trabajadores en la educación técnica y profesional, PROFET, que propicia los medios y la inserción al empleo en los estudiantes.

Con solo 17 años, Daniel, obtuvo el Tercer lugar en el Evento Territorial de Barman Junior de 2022 en la provincia y actualmente prepara su participación en el Evento Nacional Fabio Delgado In Memoriam convocado por la Asociación de Cantineros de Cuba.

“Opté por la carrera en Noveno Grado, sin tener mucho conocimiento sobre el área de la gastronomía y los servicios, pero cuando comencé a investigar y leer, me interesé inmediatamente por el mundo del bar y la coctelería.Entonces, desde primer año comencé a buscar tutores, grandes referentes de la especialidad como los profesores Alain Rodríguez, presidente de la Asociación de Cantineros de Cienfuegos y el barman Hosmay Fadraga”, explica Bernal Alonso.

En su participación en el evento Barman Junior, Daniel presentó cinco porciones de Unicornio Azul, un coctel de su autoría, digestivo, refrescante y muy fuerte de sabor, lleva por base Ron Cubay extra viejo, licor de curacao azul, licor de manzana verde y un ahumado de anís estrellado, con un adorno de moras.

El joven cienfueguero cuenta con diez cocteles propios, entre ellos Mojito Drive y Amor de infancia, evolución de una sangría.

“Este es un coctel muy bonito, de fantasía, inspirado en una muchacha que me gustaba de niño y lo hice cuando me reencontré con ella de jóvenes.También está Palmeras, un coctel flameado que he presentado en varios eventos locales, bastante fuerte pero muy rico”, menciona Bernal Alonso.

¿Qué presentará Daniel Bernal en el Evento Fabio Delgado In Memoriam?

“Este es un evento diferente a los demás, además de preparar un cóctel y defenderlo, preguntarán sobre la especialidad en idioma inglés.

Presentaré una bebida difícil porque ya no es un barman junior para principiantes, la competencia es entre personas de gran experiencia.Será un aperitivo, seco o amargo, lleva jugo de piña, ron siete años, campari y licor de granadina, todavía no decido su nombre”.

¿Cuáles son las aspiraciones después de graduarte?

Quiero trabajar para el sector del turismo, trabajar como cantinero donde pueda adquirir la mayor cantidad de conocimientos en todas sus ramas y algún día abrir mi propio bar”.

El próximo cuatro de marzo, Cuba celebra el Día del Trabajador del Turismo y la Hotelería, en homenaje al mártir del sector, Elpidio Casimiro Sosa González.