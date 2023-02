La última actuación de Benny Moré

“Luz a la Verdad” o “Palmira, Último Testigo”, pudiera ser también el título de este trabajo que refleja un hecho que durante mucho tiempo estuvo sometido a versiones -alejadas algunas de la realidad – sobre la última actuación de Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez (Benny Moré), aquel 16 de febrero de 1963 en Palmira.

En febrero de 2005, etapa en que me desempeñaba como reportera de prensa, visité la escultura del Benny en el Prado cienfueguero acompañada por Georgina García Marrero “Lily” (1916-2011) y Jorge Portel Torres (1930-2019), palmireños muy vinculados al “Sonero Mayor”. En esa ocasión me reiteraron su testimonio relacionado con el Benny y su actuación en Palmira, que a continuación reflejamos de manera íntegra.

¿Su niñez fue tan difícil como la de otros niños en esa etapa?

Lily: “Bastante difícil porque su madre tuvo muchos hijos y entonces él tenía que ayudarla a la crianza de ellos, pero como le gustaba tanto la música, mientras la madre preparaba las cosas que ella hacía para el sustento, Benny se sentaba en la esquina de su casa con una guitarra que tenía, hecha de yaguas con cuerdas de alambrito y esperaba a que ella preparara la ropa para llevarla a sus dueños (…) comían cuando podían y lo que tenían, pero siempre fue honrado y decente”.

¿Tengo entendido que la fama de Bárbaro del Ritmo nunca ha empañado el respeto por sus semejantes y el amor hacia su gente?

Lily: “Jamás; siempre fue el Bárbaro del Ritmo, como le pusieron y él lo aceptó; entonces se fue para La Habana a ejercitar todo lo que sabía y se ajuntó con un primo llamado Enrique Benítez y ahí cantaban y tocaban en un ómnibus 43 que iba desde Marianao a la Habana (…) ahí por cierto tuvo un gesto maravilloso; porque ellos tocaban una canción y luego pasaban la alcancía, entonces se montó una viejecita pidiendo limosna y a él le dio lástima y le regaló la alcancía llena de dinero, y cuando llegaron a Marianao que el primo le dijo vamos a ver ¿cuánto ganamos?, Benny dijo: ¡Ay¡ chico, yo le regalé la alcancía a la viejecita que montó porque vi que la necesitaba más que nosotros”.

¿Y por qué Benny y su Tribu tardaron tanto en asistir a las verbenas por el Día del palmireño?

Portel: “Mira Teresa, aquí siempre tradicionalmente se daban unos festejos por el Día del palmireño que tenían fama en la provincia y el pueblo tenía gran interés de traer al Benny. Hicimos hincapié en varias ocasiones para traerlo, pero siempre daba la coincidencia que en la fecha que nosotros teníamos prevista, él tenía sus contratos y nos era imposible, hasta que al final logramos que viniera a Palmira…”.

¿Entonces, ni su agudizada dolencia impidió romper la palabra concedida a Ud., en aquellos momentos responsabilizado con los festejos?

Portel: “Nosotros teníamos conocimiento de que el Benny venía padeciendo Cirrosis Hepática, no obstante, insistimos y él con mucho entusiasmo; porque tenía interés en visitar a Palmira, ya había visitado muchos municipios, pero no coincidía y el pueblo estaba ansioso por verlo actuar, porque él solamente dirigiendo la orquesta era un show, entonces a pesar de su dolencia optó por firmar el contrato”.

Alguien me contó que la plataforma construida no alcanzaba para la actuación …

Portel: “Eso es una anécdota muy graciosa, porque nosotros conocíamos que la norma de los artistas es un metro por músico, pero casi pasada las seis de tarde cuando todo estaba preparado se aparecen unos compañeros buscándome porque el Benny reclamaba mi presencia.Entonces llegué, lo saludé y me dijo, “oye Portel, aquí en esta plataforma no cabe mi tribu…” y le dije, oye Benny, esto está dentro de las normas y tiene unos metros más, entonces me dijo: “si, pero mis músicos se menean, brincan y yo también”. Comprendí que él tenía razón; pero a esa hora cómo buscar madera y carpinteros, me quedé meditando y entonces el Benny me dijo decididamente.” Portel no hay problemas, ahí están las cajas de cerveza que son de madera, vamos a traerlas las acomodamos y ahí mismo actuamos.”

Muchos de los palmireños que asistieron a los bailes del 16 de febrero de 1963 coinciden en que “MI son Maracaibo“ no faltó en el repertorio…

Lily.: “El Son Maracaibo fue lo último que cantó en Palmira, y a él le gustaba mucho, porque resulta que allá en Oriente dieron una fiesta en una plazoleta que el fango llegaba a las rodillas y aquella gente estuvo bailando hasta el amanecer sin fallar un momento y él lo recordaba muerto de risa; porque su primo le decía vamos a parar que esa gente están muy empapao y el Benny decía no, no, noo, todo el mundo quiere seguir bailando “Mí Son Maracaibo”. Aquí en Palmira tuvo una acogida tremenda, todo el mundo bailó, todo el mundo saltaba; se divertía.”

Aunque resulte doloroso recordarlo, ¿Cómo fueron aquellos instantes de su última actuación en vivo?

Portel: “Aquello fue formidable; tal parece, no sé si él tenía la idea o presentía algo, se sentía muy mal y sin embargo actuó,vaya, que todo el mundo estaba asombrado de la forma en que ese hombre; ese artista, actuó esa noche; los números completos, bailaba, brincaba, hacía de todo como si fuera un niño, aquello asombró a todo el mundo; hasta a mí que lo había visto actuar en otras ocasiones. Fue una cosa formidable, el pueblo quedó encantado con su actuación “

Lily: “Cuando no pudo cantar más, quiso venir a mi casa a reposar un poquito, pero casi al instante se levantó y me dijo “chica me voy porque tengo a mi tribu sola…”, pero ya el médico venía buscándolo y de ahí, ya llegando a Jagüey fue cuando se agravó de muerte”.

¿Ustedes están conscientes de que su despedida dejó imborrables huellas?

Portel:” Fíjate si es así que dejó huellas imborrables, y que el pueblo estaba entusiasmado, yo estaba con mi señora viéndolo actuar desde el parque y ella comentó como estaba actuando el Benny y un compañero que estaba cerca le dijo: “Usted lo ve así, él está enfermo y de gravedad; yo soy su médico y lo acompaño, él está ahí actuando con el corazón porque está bastante enfermo”.

Lily: “La actuación de él fue tan maravillosa que dejó muchos recuerdos entre su familia, amistades, y fíjate al cabo de tantos años; todavía se recuerda…, fue famoso en su país y en el mundo entero”.

Entonces; ¿por qué el acontecimiento de 16 de febrero de 1963 ha tenido una luz a la verdad sólo desde 1999?

Portel: “Mira Teresa, desde el principio cuando sucedió que el Benny salió para ingresar grave en La Habana, Radio SWAM, como se le llamaba a la emisora del imperialismo, que de por vida es nuestro enemigo, comenzó a hacer propaganda de que al Benny le habíamos hecho daño aquí; que lo habíamos matado y tirado al río, una serie de mentiras que imagínese Ud al no aclararse después, ni conmemorarse más, la juventud desconoce esos hechos. Por eso esa es una cuestión que hay que aclarar; hacer algo y es la labor que hemos venido haciendo nosotros y muchos compañeros más para que se divulgue bien que este pueblo fue el último escenario de actuación del Benny”

¿Con independencia a este nuevo hogar en el que por siempre estará, existe alguna inconformidad?

Portel: “Yo creo que, si fue su último escenario, su última actuación en este pueblo y actúo como actúo, los visitantes de otros municipios y los palmireños quedaron muy conformes, por qué no se hace algo; una Placa que diga “Aquí fue el último escenario del artista Benny…”

Lily: “Sería maravilloso que para recordarlo se pusiera una tarja o algo ahí, para que todo el que pase por allí, y los que no lo conocieron, o nacieron después admirándolo, sepan que en ese lugar actuó por última vez el “Bárbaro del Ritmo”. Sí; porque de aquí salió para la muerte.”