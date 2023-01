Informa Universidad de Cienfuegos sobre matrícula del curso 2023

La Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” informa sobre el proceso de matrícula correspondiente al curso 2023.

Las secretarías docentes de las facultades y los Centros Universitarios Municipales estarán abiertas de lunes a viernes, de nueve de la mañana a tres de la tarde durante las jornadas habilitadas para este proceso.

El Curso Diurno y el Programa de Educación Superior de Ciclo Corto realizarán la matrícula entre el 23 y el 27 del presente mes.

Por su parte, los estudiantes del Curso Encuentro y Curso a Distancia efectuarán el proceso de matrícula del 27 de enero al 7 de febrero.

Para matricular en la modalidad de Curso Diurno, deberán presentar la siguiente documentación:

Carné de identidad en buen estado y copia del mismo, con dirección actualizada.

3 fotos tipo carné (1×1) todas iguales y actuales.

Título de bachiller o Certificación de Notas en original y copia.

Carné de Salud expedido por un centro de salud con los resultados de la prueba del VIH-SIDA, para los estudiantes de las carreras pedagógicas.

Para los varones diferidos APTOS FAR del Curso Diurno y de los programas de formación de Ciclo Corto, deben presentar, además, la “Boleta para los licenciados del Servicio Militar Activo que se incorporan a las instituciones de la educación superior” o en su defecto el Anexo # 1 que emite el Comité Militar Municipal.

Los varones NO APTOS FAR y los APTOS que no sean llamados por diferentes motivos del Curso Diurno y del Curso de Educación Superior de Ciclo Corto, deben presentar la Evaluación del Trabajo Socialmente Útil.

Varones Aptos con Recomendación Médica (ACRM) deben presentar según sea su situación, uno de los siguientes documentos:

ACRM con Resolución: entregan el modelo SIES-4 (Evaluación de la tarea socialmente útil) y fotocopia de la Resolución que les entrega el Comité Militar, cotejada con el original.

ACRM sin Resolución que no pasa Previa: entregan el modelo SIES-4 (Evaluación de la Tarea Socialmente Útil) y el Anexo 1 que entrega el Área de Atención con la actualización de su situación en la defensa (la secretaría docente de la facultad entrega el modelo en el acto de matrícula).

ACRM que pasa Previa: entregan el modelo SIES-4 y el Anexo 1 que entrega el Área de Atención con la actualización de su situación en la defensa (la secretaría docente de la facultad entrega el modelo en el acto de matrícula).

ACRM que pasan Servicio Militar Activo: entregan la “Boleta para los licenciados del SMA que se incorporan a los centros de estudios superiores”; y

Los jóvenes Disponibles para próximo llamado, entregan el modelo SIES-4 y el Anexo 1 que entrega el Área de Atención con la actualización de su situación en la defensa.

Para matricular en la modalidad de Curso Encuentro y Curso a Distancia, deberán presentar la siguiente documentación:

Carné de identidad en buen estado y copia del mismo, con dirección actualizada.

3 fotos tipo carné (1×1) todas iguales y actuales.

Título de bachiller o Certificación de Notas en original y copia.

Carné de Salud expedido por un centro de salud con los resultados de la prueba del VIH-SIDA, para los estudiantes de las carreras pedagógicas.

Aval de la Administración y el Sindicato en caso que esté vinculado laboralmente (solo para el Curso por Encuentro y a Distancia) y para los que matriculen carreras de la Facultad de Educación y la Licenciatura en Cultura Física.

Otros documentos específicos a presentar, según la fuente de ingreso, son los siguientes: