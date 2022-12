Cienfuegos: Pioneros premiados en el concurso el Minint y yo

El pionero Víctor Manuel Fernández Naranjo cursa séptimo grado en la escuela secundaria básica Juan Olaiz Guevara, en Cienfuegos, y este jueves motivó la alegría de sus compañeros de aula y profesores al recibir , acompañado por su madre Yulaimy y su abuela Gladys , el premio por el primer lugar del concurso nacional El Minint y yo, convocado anualmente.

“Supe de este concurso por una maestra de la primera. Me puse nervioso cuando supe del premio y mis compañeros me felicitaron. Dibujé a varios combatientes del Minint haciendo el bien ante el mal. Y mi mamá me apoyó para que dibujara.

Sucedió en un encuentro muy emotivo, con la participación del Coronel José Ariel Mirabal Molina, Jefe del Ministerio del Interior, en esta central provincia, junto a dirigentes gubernamentales, de la Unión de Jóvenes Comunistas, Educación y demás organizaciones de masas.

Por su parte, en la secundaria Hermanos Mederos Soto, Luis Manuel Sánchez Rodríguez, del grupo séptimo cuatro, obtuvo el segundo lugar por su dibujo dedicado, también, a la labor de los combatientes del Minint.

Después de 10 años, Cienfuegos alcanzó premios en este certamen que llegó a su décimo tercera edición y que continuará en el 2023 para incentivar la creación literaria y el dibujo entre los pioneros que, en esta jornada especial cantaron a Cuba y a Fidel.