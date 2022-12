Díaz-Canel en tributo a víctimas del atentado terrorista en Barbados

Sentido tributo a las víctimas del atentado terrorista al avión de Cubana, en Barbados rindió este martes el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien se encuentra de visita oficial en esa nación caribeña, trascendió en la cuenta de Twitter de Presidencia Cuba.

Junto al mandatario, en el monumento inaugurado por Fidel hace 24 años, estaba uno de los cubanos que fueron privados injustamente de sus familiares queridos, Cremata (Tin).

«Aquel niño, privado de su más entrañable compañero de juegos, de su mejor maestro, de su guía, canalizó su profundo dolor hacia el arte y creó una compañía de teatro inspirada en el amor. No alimentó el odio, no juró venganza, no pidió “Ojo por ojo”, dijo Díaz-Canel.

El mandatario agregó que, «si estamos hoy aquí, junto al joven que fue aquel niño, rindiendo tributo a su padre y a las demás víctimas de un crimen tan deleznable, es porque los buenos ganan a la larga. Cuba salvó al amor de las garras del odio».

«Pero ojo, tampoco olvida. Denunciamos en cuanta tribuna se abra a nuestra denuncia, que el mismo odio de los que garantizaron impunidad a los terroristas, mueve a quienes en inaceptable ofensa a las víctimas siguen causando dolor a Cuba…», afirmó.

«Este sitio, este memorial, confirman que Cuba sólo puede estar en la lista (si existiera) de las víctimas del terrorismo». ¡Gloria a nuestros héroes y mártires!, expresó el mandatario cubano.