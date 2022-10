Proponen en Cuba estrategias para enfrentamiento a ilegalidades

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, presentó hoy, para su aprobación, directivas generales de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas en el país.

En reunión del Consejo de Ministros, que sesiona en el Palacio de la Revolución (sede del Ejecutivo), se analizan acciones para el combate a los precios desmedidos y la reventa de productos de primera necesidad, adelantó la televisión nacional.

Al referirse a ese tema en particular, el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a no ser contemplativos frente a estas situaciones, y no dar espacios para el robo y el desvío de recursos.

Propuso, además, estrategias para la inserción de las personas desligadas del estudio y el trabajo, en función de propiciar su aporte a la sociedad.

En el encuentro, el viceprimer ministro Alejando Gil, titular de Economía y Planificación, informó sobre el comportamiento económico del país.

La agenda de la reunión incluye la Cartera de oportunidades de la inversión extranjera, el plan hidráulico nacional, y la asignación anticipada de graduados de la educación superior y técnicos de nivel medio que concluyen sus estudios en 2023, entre otros temas de alto impacto económico y social.

Participan en el contacto titulares de diferentes organismos de la administración central del Estado, de las organizaciones superiores de dirección empresarial, y dirigentes de todos los niveles en diferentes provincias del país y del municipio especial Isla de la Juventud, a través de videoconferencia.