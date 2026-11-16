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El martes 17 de noviembre comienza en las sucursales del Banco de Crédito y Comercio de Cienfuegos el pago a jubilados y pensionados correspondiente al mes de diciembre, pues reciben siempre el importe correspondiente al mes venidero.

En el sitio oficial de Facebook, de Bandec, explican que el proceso se extenderá hasta el 2 de diciembre, aunque los beneficios preferenciales en las colas serán hasta el lunes 23, cuando concluya el quinto y último grupo de jubilados.

El Banco de Crédito y Comercio realiza gestiones para garantizar la agilidad en tales acciones y sobre esa base también firma acuerdos con nuevos actores económicos que acercarán el pago a las comunidades.