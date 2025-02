Feria Internacional del Libro de La Habana 2025 abre sus puertas al público

Compartir en

El Parque Histórico Militar Morro-Cabaña abrió sus puertas a los visitantes este viernes 14 de febrero. Con un amplio programa de actividades, la jornada transcurrió con la apertura de salas y presentaciones de libros de todos los géneros literarios.

La editorial Arte y Literatura debutó en la XXXIII Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH 2025) en la sala Alejo Carpentier con seis clásicos de la narrativa rusa, que reabren su colección Biblioteca del Pueblo.

La presentación fue moderada por Osmany Echevarría Velazquez, poeta, editor y actual director de la casa editora, quien refirió la satisfacción de todo su equipo por el regreso de la colección y que lo haga, precisamente, con títulos y autores significativos de la literatura rusa y mundial: Ana Karenina y La guerra y la paz, de León Tolstói; El idiota y Los hermanos Karamázov, de Fiódor Dostoyevski; Cuentos, de Antón Chéjov, y El maestro y Margarita, de Mijail Bulgákov.

La nueva sala de este año, dedicada a los 25 años del Sistema de Ediciones Territoriales (SET), fue inaugurada por el presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez Cabrera, quien destacó la labor de las editoriales de la Isla de la Juventud por el excelente trabajo que realizan, a la par de las demás existentes en la nación.

Las celebraciones de este cuarto de siglo del SET se extenderán a lo largo del archipiélago y no se restringirán solo a La Cabaña, por lo cual el municipio especial también podrá disfrutar de este aniversario. Ediciones Áncoras, de la región pinera, fue la primera de las editoriales en presentar sus contenidos en la recién creada sala.

En la tarde, en la sala A del complejo Morro-Cabaña, se presentó la séptima edición de Cuba Digital, un proyecto que promueve la lectura en formato electrónico.

Enrique Pérez Díaz, director del Observatorio Cubano del Libro y la Lectura, lideró el panel “La lectura digital en Cuba”, destacando cómo esta iniciativa viabiliza el acceso a la literatura y adecua el patrimonio cultural a la era tecnológica.

En las palabras iniciales se explicó que el proyecto busca transformar la manera en que se consume y comparte el conocimiento, localizando el acceso a la literatura y respondiendo a los cambios tecnológicos actuales.

Durante esta edición se efectuarán conferencias, talleres, paneles y presentaciones sobre temas como la digitalización de documentos y las mejores prácticas de edición digital, invitando a sumarse a esta transformación a todos los profesionales, especialistas o interesados.

La sesión vespertina cerró con la entrega del Premio Nacional de Literatura 2024 a Waldo Leyva Portal, reconocido escritor, periodista y poeta. Se encontraban en el acto el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, el presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez Cabrera y el presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, quien en su función de presidente del jurado al Premio Nacional de Literatura 2024, leyó el acta que nombraba al poeta como galardonado.

“Soy, por encima de cualquier otra consideración, poeta”, dijo Leyva Portal emocionado.

“Lo emprendido durante mi ya larga existencia ha estado marcado por la poesía. En ella he encontrado algunas de las respuestas que me han permitido seguir. Bajo su protección he podido aceptar y disentir, ha sido mi brújula para no extraviarme cuando la tormenta ha amenazado con naufragios sorpresivos o predecibles.

“Ha sido el mejor antídoto contra las traiciones y desengaños, por dolorosos que estos hayan sido. Me enseñó a encontrar la diferencia esencial entre lealtad e incondicionalidad”, agregó.

Este sábado se abrirán nuevamente las puertas de este magno evento literario. El fin de semana, colmado de libros, promete.

Tomado de Cubadebate.