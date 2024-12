📹 Detrás de la música: Las 10 canciones más versionadas de The Beatles

Compartir en

Quizás la primera de todos los tiempos no sea ninguna sorpresa, pero sin duda las demás si nos dejarán con cierto estupor y también será interesante el conocer los creadores de algunas de esas versiones de las canciones de The Beatles.

Se conocen muy bien las versiones que le hicieron Mamas and the Papas a I call your name, la de Elton John a Lucy in the sky with diamonds y muy en especial la fantástica de Joe Cocker a With a Little Help from my Friends. Peso esos temas no están entre los más versionados, son otros.

En el décimo lugar con 112 versiones está Help, el tema de la segunda película de los Liverpool, que en 1968 Deep Purple le hizo un cover Psicodélico Progresivo.

Por esos años ya era tiempo que el guitarrista Ritchie Blackmore floreciera como lo hizo y, sin demeritar a los demás miembros de la banda, también el trabajo en el teclado del excelente Jon Lord y la excelente voz de Rod Evans son notables y sobresalientes.

En el noveno puesto está un absoluto clásico. Se le han hecho 156 versiones a Something, pero qué más puede decirse de lo que hizo con el tema de George Harrison el inmortal Frank Sinatra.

Con 161 versiones ocupa el octavo puesto A Hard Days Night (La noche de un duro día), el tema de la primera película de los Beatles, que Johnny Rivers enfrentó con gran talento además de su manera limpia y rítmica de tocar la guitarra. Todo eso logra un coctel irresistible y una versión vivaz y contagiosa.

En el séptimo puesto con 167 versiones está Johnny Cash con In my life, la hermosa canción de Lennon donde se le nota un poco cansado, pero aún con muchísimo talento, reflexivo y pausado.

Cash es una de las figuras más relevantes del género country y en este tema muestra a las claras por qué lo es.

En el sexto lugar de los temas de Los Beatles más versionados está Hey Jude, la significativa canción que Paul McCartney compuso para el hijo de John Lennon.

Pero más significativo resulta la versión lograda por Elvis Presley, con un tono de voz tan diferente al usual y con un estilo muy peculiar.

Presley, quien en 1964 no había recibido en su casa a The Beatles, en 1970 se dio cuenta que sus versiones de Yesterday y Something lograron cierta popularidad entre sus fanáticos.

Continuamos ofreciéndoles los temas de Los Beatles más versionados de la historia y aquí está el que ocupa la quinta posición. Es Let it be con 184 grandes figuras que lo han asumido.

De su LP Tal como soy, Bill Withers convirtió este tema en una gran versión de Jazz-Blues, recogiendo sentimientos negros en la pieza de un blanco. Al escuchar versiones de los ingleses por gente como Ray Charles, Aretha Franklin o Marvin Gaye podemos notar muy claramente un feeling introspectivo y espiritual.

Con 210, Come Together ocupa la cuarta posición y vamos a acudir a Steven Tyler, el líder de la banda Aerosmith, que siempre se declaró admirador de The Beatles. Aquí hay un excelente ataque energético que nadie le había hecho hasta ese momento, ya que la mayoría de las versiones al cuarteto habían sido muy suaves y refinadas. Vale la pena oír a Steven Tyler.

El tercer lugar con 229 versiones lo tiene el muy personal tema Blackbird, de Paul McCartney, y por ese mismo detalle hemos escogido la muy singular versión que de este hizo en 1970 el boricua José Feliciano.

El puertorriqueño todo lo que toca lo transforma y en esta oportunidad mantiene lo que lo ha hecho grande, pero no se pierdan la guitarra.

Eleanor Rigby tiene 338 versiones, la mayor parte de ellas manteniendo la singular historia de la mujer que espera ante la ventana luciendo un frasco que guarda al lado de la puerta.

Pero la que se adueñó completamente de la canción, al extremo que comienza diciendo yo soy Eleanor Rigby, es la inolvidable Aretha Franklyn.

Bueno llegamos al primer puesto, que todos sabemos cuál es, pues constituye un muy conocido Récords Guiness con 3200 versiones, aunque oficialmente se habla de 413 por la extensa variedad de sus cultores.

El tema salió por primera vez en 1965 integrando el álbum de la primera película de Los Beatles Help, aunque no forma parte del film, y dos años más tarde el genial Ray Charles la grabó. Para mi criterio, no hay más nada que hacer.

Tomado de Radio Rebelde