📹 Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud

Cada 2 de diciembre se conmemora el D铆a Internacional de la Abolici贸n de la Esclavitud, para conmemorar la fecha exacta en que la Asamblea General de la ONU firmase el Convenio para la represi贸n de la trata de personas y de la explotaci贸n de la prostituci贸n ajena.

No obstante, esta organizaci贸n, a煤n hoy en d铆a, sigue luchando contra las formas modernas de esclavitud, que no se han podido erradicar en el mundo.

驴Qu茅 son las formas modernas de esclavitud?

En palabras sencillas, se trata de aprovecharse de las necesidades econ贸micas de las personas, para hacerles firmar un contrato del cual nunca podr谩n liberarse, debido a que todas las condiciones les obligan 芦legalmente禄 a seguir realizando esa actividad sin ganar nunca su libertad.

Obviamente, este tipo de contratos no son para nada legales, porque aunque se encuentren redactados seg煤n los est谩ndares comerciales de un pa铆s, violan derechos humanos que est谩n por encima de cualquier forma contractual, lo que deja sin vigor este tipo de v铆nculo laboral.

Pero, para la mayor铆a de las personas que aceptan estos convenios y terminan atrapadas en una pesadilla que pareciera no tener fin, el temor a ser descubiertos (en caso de inmigrantes ilegales), el temor a que da帽en a sus familias (extorsi贸n) o simplemente el temor a no recibir la recompensa prometida, los hace mantenerse en el lugar y no luchar por su libertad.

Ni帽a trabajadora, fotograf铆a de Lewis Hine, Newberry (Carolina del Sur), 1908.

Tipos de esclavitud presentes hoy en d铆a

Entre las formas m谩s comunes de esclavitud moderna se encuentran:

Trabajo forzoso : Aunque en un principio las palabras 芦 trabajo forzoso 芦, nos pueden recordar a un tipo de castigo en el sistema penitenciario de algunos pa铆ses, en realidad, muchas personas en el mundo son v铆ctimas de este tipo de ardid laboral. Es m谩s, se estima que en el a帽o 2016 aproximadamente 25 millones de personas trabajaron en alg煤n momento de manera forzada, bien sea en el 谩mbito de la construcci贸n, del empleo dom茅stico o en la producci贸n industrial, adem谩s de personas que son explotadas sexualmente y los trabajos forzados impuestos por el Estado.

: Aunque en un principio las palabras 芦 芦, nos pueden recordar a un tipo de castigo en el sistema penitenciario de algunos pa铆ses, en realidad, muchas personas en el mundo son v铆ctimas de este tipo de ardid laboral. Es m谩s, se estima que en el a帽o 2016 aproximadamente 25 millones de personas trabajaron en alg煤n momento de manera forzada, bien sea en el 谩mbito de la construcci贸n, del empleo dom茅stico o en la producci贸n industrial, adem谩s de personas que son explotadas sexualmente y los trabajos forzados impuestos por el Estado. Matrimonios forzados : En Asia ocurre mucho que las familias venden a sus hijas a cambio de una dote cuantiosa, sin importar si esta joven desea o no casarse. Pero tambi茅n, algunas culturas del mundo permiten el matrimonio de hombres con ni帽as, lo cual es otro tipo de esclavitud, porque estas peque帽as deber谩n a pasar a formar parte de su propia familia y se espera de ellas un conjunto de acciones no aptas para su edad y nivel mental.

: En Asia ocurre mucho que las familias venden a sus hijas a cambio de una dote cuantiosa, sin importar si esta joven desea o no casarse. Pero tambi茅n, algunas culturas del mundo permiten el matrimonio de hombres con ni帽as, lo cual es otro tipo de esclavitud, porque estas peque帽as deber谩n a pasar a formar parte de su propia familia y se espera de ellas un conjunto de acciones no aptas para su edad y nivel mental. Trabajo infantil: No importa si esto se da por condiciones de necesidad dentro de una familia o por medio de la trata de blancas para la esclavitud moderna, lo cierto es que emplear a un ni帽o para exigirle una jornada mayor a un adulto y pagarle menos o simplemente no pagarle en absoluto, es una de las formas de esclavitud modernas m谩s extendidas en la actualidad.

50 pa铆ses para la libertad

En 2021, se alcanz贸 el objetivo inicial de que 50 pa铆ses ratificaran el Protocolo sobre Trabajo Forzoso. Pero la lucha no termina aqu铆. Se sigue trabajando para conseguir que m谩s pa铆ses se unan para acabar con la esclavitud moderna.

Descubre en la web oficial de 50 For Freedom qu茅 pa铆ses han ratificado el documento. Tambi茅n podr谩s ver los interesantes dibujos presentados al concurso organizado por la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) y Recursos Humanos sin Fronteras (RHSF), con el apoyo de Cartooning for Peace. 隆Unas verdaderas obras de arte humanitarias!

驴Qu茅 hacer para ayudar a terminar contra la esclavitud?

Existen muchas acciones que puedes realizar para evitar que la esclavitud moderna siga existiendo, algunas de ellas son: