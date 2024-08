Muere a los 88 años Alain Delon, símbolo del cine francés

Compartir en

Francia ha perdido este domingo un ícono de su patrimonio cultural contemporáneo y hasta de su imagen como país. Alain Delon, el legendario actor cuya belleza sedujo a varias generaciones y con un talento innato que lo convirtió en ícono del cine europeo, ha fallecido a los 88 años.

Aunque la noticia era presentida desde hacía tiempo, dado el precario estado de salud del artista, el impacto ha sido enorme, con una catarata inmediata de reacciones y homenajes. El presidente de la República, Emmanuel Macron, en un mensaje en la red X, ha recordado varios papeles de Delon y ha destacado que “encarnó roles legendarios e hizo soñar al mundo, prestando su rostro inolvidable para transformar nuestras vidas”. “Melancólico, popular, secreto, fue más que una estrella: un monumento francés”, agregó el jefe de Estado.

Los tres hijos del artista anunciaron el fallecimiento en un comunicado conjunto: “Alain Fabien, Anouchka, Anthony, así como (su perro) Loubo, tienen la inmensa tristeza de anunciar la partida de su padre. Falleció pacíficamente en su casa de Douchy, rodeado de sus tres hijos y su familia (. ..) Su familia le pide amablemente que respete su privacidad, en este momento de duelo extremadamente doloroso”.

Nacido el 8 de noviembre de 1935 en Sceaux, al sur de París, Delon saltó a la fama internacional en la década de 1960 con papeles memorables en películas como A pleno sol (1960) y El Gatopardo (1963). Su rostro perfectamente cincelado y su presencia magnética en la pantalla lo catapultaron rápidamente al estrellato, convirtiéndolo en uno de los actores más cotizados de su generación.

A lo largo de su carrera, Delon demostró una versatilidad extraordinaria, destacándose tanto en dramas intensos como en thrillers de acción. Su interpretación en Notre histoire (1984) le valió el prestigioso premio César al mejor actor, consolidando su estatus como uno de los intérpretes más respetados del cine francés.

En sus últimos años, Delon enfrentó graves problemas de salud, incluyendo un derrame cerebral en 2019 del que nunca se recuperó completamente. A pesar de los desafíos, su legado como actor y símbolo del cine francés permanece intacto.

Alain Delon deja tras de sí una filmografía impresionante que incluye clásicos como El samurái, La piscina y Borsalino. Su influencia en el cine y la cultura popular trasciende generaciones, y su pérdida será profundamente sentida por fans y colegas en todo el mundo.

Controversia familiar sobre el cuidado el actor en sus últimos meses de vida

Los últimos meses de la vida de Delon estuvieron marcados por disputas familiares sobre su cuidado y bienestar. En enero de 2024, fue puesto bajo protección judicial en medio de desacuerdos entre sus tres hijos sobre su atención médica.

Las reacciones no se hicieron esperar. Las cuatro cadenas de televisión de información continua -LCI, CNews, BFMTV y France Info- interrumpieron sus programas para dedicarse exclusiva a glosar la figura del actor, recoger comentarios sobre él y ofrecer las escenas más memorables de sus filmes, entre ellas la tórrida que compartió con Romy Schneider, uno de sus grandes amores, en el filme La Piscina. Para la cadena LCI, fue “uno de los últimos gigantes del cine francés”.

Jack Lang, que fue ministro de Cultura durante la presidencia del socialista François Mitterrand, dijo que Delon fue “la encarnación de una Francia que brilla, orgullosa de sí misma”.El diputado derechista Éric Ciotti señaló que Delon “será siempre, a los ojos del mundo, el hombre francés con una gran H”.

De origen humilde, Delon tuvo una vida novelesca. Sus padres se divorciaron cuando él tenía cuatro años y fue confiado a una familia de acogida. De juventud turbulenta, con 15 años intentó marcharse a Chicago con un amigo, pero fue detenido. A los 17 años se enroló en la Marina y más tarde lo enviaron a la guerra de Indochina. Acabó en una prisión militar por llevarse un Jeep sin autorización y dejarlo abandonado en un terraplén. De retorno a Francia, llevó una vida agitada, encadenando empleos y pasando las noches en Pigalle, el barrio del pecado. Una actriz que había seducido, Brigitte Auber, lo introdujo en el ambiente del festival de Cannes y en el cine.

En 1968, hacia el final del mandato de De Gaulle, Delon se vio salpicado por un sórdido y misterioso escándalo de Estado en el que se mezclaron sexo, política y crimen organizado. Fue un intento de desacreditar al entonces primer ministro, George Pompidou, con el falso rumor de que su esposa participaba en orgías. En el centro del affaire estuvo Stevan Markovic, un yugoslavo que trabajaba como guardaespaldas de Delon y de su entonces esposa, Nathalie, que fue asesinado y cuyo cadáver apareció en un vertedero.

La controversia acompañó a Delon casi hasta el final. En febrero pasado, por ejemplo, la policía halló 72 armas de fuego de diversos tipos en su finca de Douchy, así como 3.000 balas. Todo el material fue confiscado porque el actor carecía de licencia de armas.

“Fui más amado de lo que yo amé; las mujeres me lo enseñaron todo”, dijo Delon en una entrevista en el 2019

En una entrevista con Le Figaro Magazine, publicada en mayo del 2019, le preguntaron por las mujeres que amó. Esta fue su respuesta: “Me atrevería a decir que fui más amado de lo que yo amé. Ellas me lo enseñaron todo. Fueron las mujeres quienes me empujaron a hacer cine. No estaría aquí sin ellas”.

Para el desparecido actor, lo que más le impresionaba en el sector del cine era “el sentido del honor, de la amistad, el respeto, todo eso que ya no existe en nuestros días, todo eso que casi desapareció con el general De Gaulle”.

Conocido -y criticado- por sus simpatías hacia la extrema derecha, Delon admitió en la citada entrevista con Le Figaro Magazine que sus declaraciones a favor de Jean-Marie Le Pen le provocaron “algunos problemas”, si bien su respuesta fue irónica. “Sobre todo mis declaraciones sobre Le Pen me valieron ser expulsado de la presidencia vitalicia del jurado de Miss Francia -dijo-. Estaba furioso porque pasaba un buen rato cada año”. Genio y figura.

(Tomado de La Vanguardia)