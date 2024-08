Desmiente Cuba responsabilidad en resultado electoral venezolano

La cancillería cubana desmintió versiones de noticias que le atribuyen responsabilidad en los resultados electorales alcanzados por los participantes en los comicios venezolanos.

“Es absolutamente falso que desde #Cuba 🇨🇺 habrían viajado a Venezuela especialistas en ciencias de la informática o de otra área, con el propósito de modificar los resultados de las elecciones presidenciales en ese país”. 📌 Comunicado de @CubaMINREX. 🔗https://t.co/3hbM0Cw8Gr pic.twitter.com/kJJ6T6DrvF — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) August 10, 2024

Según un comunicado, este sábado, del Ministerio de Relaciones Exteriores, «es absolutamente falso que desde Cuba habrían viajado a Venezuela especialistas en ciencias de la informática o de otra área, con el propósito de modificar los resultados de las elecciones presidenciales en ese país». Esta acusación, dijo, infundada y fabricada por el ex alto funcionario colombiano Francisco Santos no viene acompañada de evidencias, porque estas no existen.