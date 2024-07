Bombardeos de Israel a instalaciones petroleras, dejan decenas de muertos y heridos

Compartir en

El Ministerio de Salud de Yemen reportó decenas de heridos y fallecidos, sobre todo por quemaduras, como resultado de los ataques de “Israel” a instalaciones de almacenamiento de petróleo en el puerto de Hodeidah, en el Mar Rojo, en el oeste del país.

A su vez, el corresponsal de la red Al Mayadeen confirmó ataques dirigidos a la estación eléctrica de Ras Kutheb, en Hodeidah.

Según detalló, los equipos de defensa civil yemenitas lucharon para extinguir los incendios en las instalaciones siniestradas durante el bombardeo.

De acuerdo con las fuentes yemenitas consultadas, estos ataques israelíes fueron ejecutados en coordinación con las fuerzas estadounidenses, y por la naturaleza de los objetivos alcanzados, resulta evidente que el enemigo actuó a ciegas, pero su agresión será respondida.

Por su parte, un portavoz del ejército sionista confirmó la responsabilidad de “Tel Aviv” en esta operación contra Yemen.

Los medios israelíes describieron, a partir de fuentes oficiales estadounidenses, la participación de 25 aviones de combate F-35, los cuales atacaron en lotes varios objetivos en Yemen.

Sin embargo, al decir del jefe de la delegación negociadora de Saná, Mohammad Abdul Salam, si la intención de este ataque es presionar a Yemen para obligarlo a retirar su apoyo a la Franja de Gaza, ese es “un sueño que no se hará realidad para el enemigo israelí”.

Israel actuó solo este sábado en su bombardeo contra objetivos portuarios en Yemen, sin ninguna intervención militar de Estados Unidos, aseguraron cuatro funcionarios estadounidenses al periódico The New York Times.

De acuerdo con estas fuentes del diario neoyorquino, tales acciones fueron en respuesta al “ataque mortal con drones” ejecutado por las Fuerzas Armadas yemenitas contra la ciudad de “Tel Aviv”.

Al decir de estos funcionarios, el ejército israelí eligió como blancos los almacenes de gas y petróleo y una central eléctrica en la zona del puerto de Hodeidah, en el Mar Rojo, en el oeste de Yemen.

