Estamos seguros que sabes lo que es un e-mail, pero, quizás no conoces la historia del correo electrónico. Antes las cosas no eran tan sencillas como ahora. En CurioSfera-Historia.com, nos explican la historia del e-mail, cuál es su origen, también quién lo inventó y cómo ha sido su evolución.

Quién inventó el correo electrónico

El correo electrónico, lo inventa el ingeniero Ray Tomlinson en el año 1971. Trabajaba para la empresa BBN (Bolt Beranek & Newman), una de las quince contratadas por el gobierno de Estados Unidos para construir la red ARPANET.

Tomlinson, tuvo la idea de crear un sistema para enviar y recibir mensajes a través de la red, y que los desarrolladores de la misma pudieran dejarse mensajes en sus ordenadores a la vez que se transferían archivos. Eligió la arroba, que en inglés se lee como at (en) para determinar el destinatario, y se envió un mensaje él mismo como prueba con una serie de letras desordenadas.

Evolución del correo electrónico

Actualmente, hay dos sistemas de correo electrónico, uno es el sistema de cuentas pop, que requiere de un software especial para pasar los mensajes de la red al ordenador, y el otro es el correo webmail, que hacen servir los navegadores de Internet.

Se dice que, aunque Tomlinson no recuerda lo que escribió, el texto de aquel mensaje era QWERTYUIOP. En el segundo mensaje explicaba cómo debían enviarse los mensajes a través de la red local y el uso de la arroba.

Ese mismo año, Larry Roberts creó el primer programa de gestión de correo electrónico que hacía listas de mensajes y los archivaba según la fecha o el asunto. Barry Wessler, Marty Yonke y John Vittal añadieron las mejoras que dieron lugar al correo actual.

Origen del correo electrónico

Para conocer dónde estamos y hacia dónde vamos, es necesario saber de dónde venimos. Por ese motivo, para conocer bien la historia del correo electrónico, es necesario saber también su origen. Se dice que, en 1835, el profesor inglés Rowland Hill, que viajaba por Escocia, estaba descansando en una posada cuando vio que el cartero de la zona entregaba una carta a la posadera y ésta se la devolvía alegando que no podía pagar su importe.

Hill, se aprestó a pagar la media corona y el cartero dejó la carta sobre la mesa. Poco después, la posadera le explicó a Hill que en realidad no era un problema de dinero, sino un truco para no pagar nada, ya que cada uno de los miembros de la familia que enviaba la carta escribía el mensaje en el sobre, y que dentro no había nada.

Hill, que se debió de sentir timado, escribió un panfleto proponiendo el franqueo antes de enviar las cartas para evitar el truco. La Cámara de los Comunes se lo tomó en serio y decretó que los sellos entrarían en circulación el 6 de mayo de 1840.

El primer sello postal del mundo fue el Penny Black de la Reina Victoria, emitido el 1 de mayo de 1840, con la efigie de la reina y el fondo negro. Su valor era de un penique y se llegaron a tirar 68 millones de ejemplares, de los que sobreviven más de un millón. El 8 de mayo se puso en circulación el sello de dos peniques, de color azul. La primera emisión de sellos españoles tiene lugar el 1 de enero de 1850, bajo el gobierno de Isabel II y con la efigie de la reina en el sello.

Curiosidades de la historia del e-mail

La expresión spam para referirse al correo electrónico, viene de un sketch de los comediantes británicos Monthy Python, que se burlaban de una comida enlatada con este nombre, repitiéndolo hasta la saciedad en una canción.

Primer emoticono en un e-mail

El smiley y sus muchas variantes, son una parte importante del mundo de los ordenadores. Los nuevos programas de correo facilitan numerosos iconos para representar todo tipo de emociones, los emoticones. La primera señal de que detrás de las palabras había algo más apareció en un mensaje enviado por el profesor Scott Elliot Fahlman, especialista en redes semánticas y neuronales de la Universidad Camegie Mellon.

Fahlman propuso que, para diferenciar los mensajes serios de las bromas se utilizaran símbolos. El primer mensaje se perdió en el olvido hasta que un grupo de profesores se puso a buscarlo en 2002. JeffBaird lo encontró, se había escrito el 18 de septiembre de 1982. El texto decía:

I propose that thefollowing character sequence forjoke markers (Propongo que los bromistas usen el carácter siguiente): Read it sideways. Actually. It’s probably more economical to mark things that are NOTjokes, given current trends. For flus, use (Léase de lado. En la actualidad, es más económico marcar las cosas que no sean una broma, teniendo en cuenta la tendencia. Para hacerlo, usa): 🙁

Historia del correo electrónico resumen

Para completar esta reseña histórica del correo electrónico, te mostramos de forma cronológica los datos más importantes. Seguidamente puedes ver un breve resumen de la historia del correo electrónico: