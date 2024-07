Compartir en

El Día Internacional del Chiste, se celebra el 1 de julio de cada año. Su objetivo primordial es lograr a través del humor que todas las personas sean capaces de compartir momentos de alegría utilizando chistes y expresiones graciosas y que esto les ayude a ser más grata la vida.

¿Qué es un chiste?

Se entiende por chiste una frase, expresión o historia graciosa, que muchas veces ocurre de forma espontánea y que provoca la risa de las demás personas. El principal objetivo de un chiste es lograr que el receptor, suelte una carcajada, y que las personas puedan disfrutar de la originalidad y la capacidad histriónica del emisor a la hora de relatar el chiste.

Sin embargo, puede ocurrir que los chistes no logren el efecto esperado cuando la persona que lo cuenta, no tiene la suficiente gracia y por lo tanto no producen ningún efecto en la otra persona, todo lo contrario ocurre en aquellos comediantes que hacen de esto una verdadera profesión humorística.

En definitiva, todos sabemos lo que es un chiste, pero no todos sabemos contarlos.

Historia del Día Internacional del Chiste

El origen del Día Internacional del Chiste se remonta a muchos años atrás, aunque su celebración de forma oficial comienza en los Estados Unidos de América. Se cree que todo nace en la antigua Grecia, gracias a Palamedes, quién fue considerado un verdadero genio y un personaje mitológico de esa época.

Por otro lado, también se sabe que en Grecía existió un club dedicado a la comedia, pero no con la finalidad que le damos hoy en día, como son presentaciones donde se reúnen un grupo de personas a ver a los comediantes, sino que para sus habitantes era más una forma amena de compartir chistes y ratos agradables con amigos y familiares.

El chiste más gracioso del mundo de acuerdo a la Asociación Británica de la Ciencia

El año 2001 se realizó un importante estudio para dar a conocer al mundo el chiste más gracioso. Para ello, fue necesario la creación de un proyecto, el cual tuvo dirigido por el prestigioso psicólogo de origen británico Richard Wiseman llamado el “Laboratorio de la Risa”, el cual consistió en la recepción de 40.000 chistes venidos de 70 países alrededor del mundo y donde se obtuvo un sólo ganador.

Este resultado final fue muy interesante y llamativo para el estudio, sin embargo los expertos en la investigación de la Asociación Británica de la Ciencia, concluyeron que no existe ningún chiste que pueda catalogarse como el mejor, ya que esto está marcado por muchos factores como las tradiciones y los aspectos culturales y lingüísticos de cada nación.

¿Cómo celebrar el Día Internacional del Chiste?

El Día Internacional del Chiste no necesita de grandes eventos, sólo basta con aprovechar este día para que de forma espontánea y amena compartas un buen chiste con tus familiares y amigos.

Los chistes son una manera divertida, que invita a las personas a reír y ser felices a pesar de las adversidades y los contratiempos, además ayudan a las personas a liberar el estrés y ser un remedio infalible para la salud de acuerdo a ciertas investigaciones. Así que aprovecha esta importante ocasión para reír a carcajadas y alegrar tu vida.

Así mismo, te invitamos a que aproveches las distintas redes sociales para compartir algún chiste y darle un poquito de humor a todas aquellas personas que lo necesitan como un buen bálsamo para alegrar un poco sus vidas y no te olvides de incluir la etiqueta #DiaInternacionaldelChiste #Diadelchiste.