Presidente de México pide prudencia y respeto a la DEA

Compartir en

El presidente Andrés Manuel López Obrador instó hoy a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos a actuar con prudencia y respeto con relación a la reforma al poder judicial promovida en México.

“En el caso de la opinión de la DEA, pues yo creo que se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia, porque México es un país independiente y para decirlo coloquialmente pero con todo respeto: ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos?”, expresó.

¿Quién los autorizó a meter su cuchara en asuntos nuestros?, se preguntó el mandatario al responder la pregunta de un periodista durante su habitual conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.

Es como si yo diera una opinión, dijo, acerca de “por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a (Genaro) García Luna (ex secretario de Seguridad mexicano de 2006 a 2012 y detenido en Estados Unidos por narcotráfico) después de que ya lleva no sé cuánto tiempo dando largas y largas”.

“Pero pues no me corresponde meterme en eso, tienen ellos sus procedimientos”, aseveró el gobernante, al llamar nuevamente a los funcionarios de la DEA a ser más prudentes y respetuosos.

De acuerdo con medios locales, la DEA alertó en un memorando interno sobre la supuesta posibilidad de que el narcotráfico pudiera promover a sus propios jueces al plantearse su elección por la vía del voto popular.

Sin embargo, una de las razones esgrimidas por el Ejecutivo para impulsar la reforma al poder judicial reside precisamente en acabar con la corrupción y el tráfico de influencias que permea a ese poder autónomo y que ha posibilitado la liberación de criminales, una denuncia en la que coincide la mayoría de los mexicanos, según encuestas.

Al dar a conocer el lunes los resultados de dos sondeos, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, resaltó que más de la mitad de la población considera necesaria la reforma y una cifra superior al 59 por ciento desea que haya una elección directa de los magistrados.

Explicó que se trata de encuestas de su partido, el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero a partir de estos datos propuso abrir el diálogo y los debates en torno al tema.

La reforma tiene entre sus puntos que los integrantes de la judicatura federal sean removidos de sus puestos y sustituidos por quienes resulten ganadores en comicios por voto popular.

También propone, entre otros asuntos, que vayan a elección los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.