Voly de playa: Noslen y Alayo dejaron la parada bien alta

La joven pareja cubana de voly playero integrada por Jorge Luis Alayo y Noslen Díaz terminó segunda en el torneo Challenge celebrado este fin de semana en la ciudad polaca de Stare Jablonsky, y con eso dejaron el listón bien alto para quienes aspiren a esa última plaza con acceso a los Juegos Olímpicos de París 2024.



Foto: FIVB

Con este cuarto podio del Pro Tour Mundial en la temporada, jugando contra parejas del más alto nivel, los nuestros entraron finalmente en zona verde en aras de alcanzar el cupo estival por la vía del ranking mundial.

Los subcampeones panamericanos de Santiago de Chile 2023 exhiben ahora 7800 puntos y ocupan el lugar 17 del listado universal, aunque siguen teniendo muy cerca de los primos chilenos Marcos y Esteban Grimalt y los austriacos Julian Hörl y Alex Horst, quienes acumulan 7260.

Recordemos que son 18 las duplas que garantizan su puesto en París por esta vía, y en Stare Jablonsky ni los sudamericanos ni los europeos pudieron sumar al acumulado que traían porque sus desempeños quedaron por debajo de lo logrado en eventos anteriores.

A eso se aferrarán Alayo y Noslen, pues ya para ellos concluyó su participación en eventos de alto nivel, mientras que sus rivales directos jugarán posteriormente un evento de máxima categoría, el torneo Elite 16 de Ostrava, República Checa, pero como ya rebasaron el tope de 12 competencias, están obligados a mejorar lo que sumaron en las previas de similar alcurnia para ascender en el ranking.

No se puede descartar nada, pero veo muy difícil que las dos duplas tengan un desempeño notable en Ostrava y saquen a los antillanos de esa última plaza.

Fueron cinco las victorias consecutivas de nuestros muchachos, que solo cedieron en tres peleados sets en el duelo decisivo frente a los campeones mundiales de Tlaxcala 2023, los checos Ondrej Perusic y David Schweiner.

A estos mismos contrarios los cubanos los derrotaron en la fase élite de Tepic, en México, con parciales de 21-19 y 21-18.

El desempeño de Alayo y Díaz en Stare Jablonsky fue más que notable, pues no perdieron un solo set hasta las semifinales, tras barrer en el grupo C a los suizos Marco Krattiger y Florian Beer (21-19 y 21-17) y a los australianos Thomas Hodges-Zachery Schubert por no presentación.

Luego en octavos de final superaron a los canadienses Samuel Schachter y Daniel Dearing (21-18 y 22-20) y en cuartos de final a los anfitriones Piotr Kantor y Jakub Zdybek (21-18 y 21-15).

Cedieron un parcial en la semifinal ante los hermanos argentinos Nicolás y Tomás Capogrosso (18-21, 21-19 y 15-10), pero en definitiva sumaron su quinto éxito tras reponerse de ese inicio adverso.

Para Noslen y Alayo, que en un esfuerzo extraordinario escalaron en pocos meses desde el puesto 30 al 17 del listado universal, queda de todas maneras la opción de asegurar el boleto en el clasificatorio del Circuito de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca) de Voleibol de Playa 2024, previsto del 19 al 24 de junio en Tlaxcala, México.