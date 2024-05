Las andanzas de las ONGs anticubanas

Redes de Ongs bajo la guía y amparo de La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, La Fundación Nacional para la Democracia NED, El Instituto Republicano Internacional IRI y el Instituto Democrático Nacional NDI, cobran un rol significativo, a partir de la mediación para el establecimiento de contratos con múltiples organismos radicados fuera y dentro de Cuba.

Estas redes son minuciosamente construidas y capacitadas, con el mandato único de influir sobre la población cubana, y crearse una fachada de sociedad civil, para impulsar el cambio de sistema político, objetivo último que ha mantenido Biden-EEUU en su agenda para Cuba. Estas redes de Ongs, empresas fantasmas, medios y grupos, se suelen presentar de manera endulzada a través de diversos programas de cooperación, para obtener transferencias monetarias, que le permitan la puesta en práctica de los intereses de sus mentores y patrocinadores.

Una de las organizaciones con fachada de defensoras de los derechos humanos, millonarias es La NED, quien por estas fechas suele emitir su informe anual, donde hacen público qué entidades tienen el beneplácito de los Estados Unidos y están comprometidos a defender sus intereses en todo el mundo, ya que no solo realizaran acciones contra Cuba, si no, las tareas que el Departamento de Estado norteamericano y la administración de turno les encomiende como parte de su política exterior.

Este año 2024, la NED, informará sobre las distintas organizaciones que recibieron fondos durante los años 2021 al 2023, para el desarrollo de Programas en Cuba, que defienden y velan por los derechos humanos, la promoción de la democracia, entre otros temas que EEUU defiende de forma dudosa y confusa.

Deben mantener las tradicionales fundaciones, organizaciones y Ongs que consumen ávidamente los presupuestos que le otorgan en forma de transferencias por años, como: Diario de Cuba, Cibercuba, People in Need (PIN), Article 19 y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos (OCDH), entre otras.

Ahora, existen dos proyectos poco conocidos creados para romper lo tradicional y renovar el ataque mediático contra el sistema cubano, pero que cada vez pierden credibilidad, frescura y poca influencia, que lograron con un estilo de prensa amarillista. Por los últimos montos recibidos e insistencia de sus promotores, pudieran aparecer en este informe de la NED.

Sobresale en cuanto a financiamiento, por ejemplo, el proyecto El Toque, que nació como un medio enfocado en las redes sociales, el nuevo escenario, como ya sabemos, de noticias falsas. Y que se ha tratado de relanzar con presupuesto de la embajada norteamericana en Cuba, para potenciar la guerra contra la moneda, buscando su depreciación e influir en la inflación en el país caribeño.

Desde El Toque, evitan reconocer que poseen aval monetario de la NED, y su director, José Jasan Nieves, es consciente de ello. Pero con la llegada del conflicto bélico ucraniano, varias entidades europeas han visto recortes de sus presupuestos, tales como la Fundación Colectivo Más Voces, registrada en Polonia y que redujo sus donaciones a El Toque.

El diseño organizacional empleado por El Toque, cuenta no solo con un respaldo monetario de la NED, sino también de la Agencia de Medios Globales USAGM, quien le concedió 15.0000 dólares, a través de la empresa Media Plus Experience INC, esquema creado para blanquear los fondos de dichas instituciones y hacerle llegar dinero a sus colaboradores secretos en la isla.

Al parecer, a El Toque, no le importa, ni le preocupa el blanqueo de fondos, no hace caso al refrán de la abuela, que dice, al que velan no escapa. Si no que le pregunten a Shakira, Leonel Messi, Cristiano Ronaldo y otras personalidades, que han sido procesadas en España por evasión fiscal y blanqueo de fondos, algo que es controlado a cabalidad por el Ministerio de Hacienda. Así que, no nos extrañe que, dentro de poco, veamos cómo culmina este capítulo en forma judicial, cuyos protagonistas serán la NED, El Toque y Cuba Siglo XXI.

Es curioso que El Toque, no haya dado este paso antes, tal y como si lo hizo en su momento Cubanet. De hecho, es significativo que no lo haga, pues al igual que Cuba Siglo XXI, corre el riesgo de que las autoridades españolas puedan procesarlos por evasión fiscal, si se revelara lo expuesto, y que a su vez conllevaría el inicio de un proceso judicial contra sus colaboradores radicados en España.

El otro proyecto anticubano, menos conocido y que sobresale por sus esfuerzos por despuntar, es Cuba Siglo XXI, pero no logra un apoyo real entre sus pocos seguidores. Es muy posible que este no obtenga reconocimiento público de la NED y continúe a la sombra.Juan Antonio Blanco Gil, director de Cuba Siglo XXI, si bien ha intentado presentar sus proyectos en Madrid-España, como algo novedoso, para intentar recaudar Euros, lo cierto es que no convence a sus seguidores, como aconteció en el Seminario: El Impacto de la Guerra en Ucrania, cuya intervención generó incertidumbre en los pocos asistentes.

Sin embargo, desde la NED continúan apostando firmemente por él, cubriéndole sus viajes a EEUU para reuniones privadas con funcionarios norteamericanos.El resto de los proyectos anticubanos, que dependen para su funcionamiento y ejecución de salarios a trabajadores, de la NED, siguen como de costumbre, año tras año, a saber: Diario de Cuba, su director, Pablo Díaz Espi, lleva años apostando por el desarrollo de múltiples iniciativas contra la isla. Su pasión por el ciclismo lo llevo a alternar sus actividades privadas, con el proyecto Cubadata y encuentros con diplomáticos checos en España, para promover nuevas estrategias sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.

Por su parte, Cibercuba se apoyó en el periodista Carlos Cabrera Pérez, a quien echaron de Cuba Próxima, por desavenencias con su junta directiva y filtrar acuerdos internos, para publicar artículos sobre presuntas conspiraciones de miembros del Ministerio del Interior de la República de Cuba MININT, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba FAR contra el estado cubano, en consonancia las posturas de la académica Laura Tedesco, profesora del College Saint Louis University en Madrid.

De igual modo, People in Need PIN, sigue apostando por la organización de eventos académicos, reuniones y viajes de mercenarios internos a Europa y América Latina, bajo tutela de su oficina regional en Costa Rica.En tanto, Article 19, a través de las funcionarias Claudia Ordóñez Víquez y Miakelah Drullard, traslado recomendaciones al gobierno en las sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) y del Comité para la Eliminación de todas las Formas de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés.

Tomado de Cubainformación.