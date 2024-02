📹 Guinness World Records: esquiadora acuática más longeva del mundo

Todos los veranos, Dwan y su familia pasan el mayor tiempo posible en el lago.

Siempre practican el esquí acuático, a menos que el tiempo sea desfavorable.

A Dwan le gusta esquiar cuando el lago está liso y dice que, una vez que has esquiado, empiezas a sentir que todo fluye y se vuelve natural.

«Siempre siento mariposas en el estómago antes de meterme en el agua» menciona.

«En el agua, me emociono.»

Dwan aprendió a esquiar en el agua con dos esquís.

Después de mucho esfuerzo y muchos fracasos, por fin pudo subirse al eslalon, un momento que, según ella, es su recuerdo favorito del esquí acuático.

Dwan decidió que era mejor ahorrar energía para el esquí acuático propiamente dicho y aprendió a levantarse con dos esquís y soltar inmediatamente el otro.

También toma precauciones al esquiar y se detiene si el agua está demasiado agitada.

Dwan también presta mucha atención al esquiar y comprueba cuándo debe girar y cruzar la estela.

Aunque ahora Dwan sólo esquía en las frías aguas del lago Bear, cuando su familia era más joven esquiaban en el lago Powell y el lago Mead, que tienen aguas más cálidas.

Sin embargo, Dwan dice que si pudiera esquiar en cualquier parte del mundo, sería en el lago Lemán, en Suiza.

Dwan esquía con sus hijos, nietos y bisnietos, que estaban entusiasmados al enterarse de su título Guinness World Records.

De hecho, dice que sus nietos son sus entrenadores y animadores.

«Mi marido cree que estoy loca», dice Dwan.

Mis amigos están sorprendidos, y mi familia piensa que es genial».

Dwan estaba en una fiesta familiar de Navidad cuando todos se enteraron de su nuevo récord.

«Nuestra hija anunció que nuestra nieta tenía una sorpresa», explica.

«En la pantalla apareció un vídeo mío esquiando este verano».

Su nieta Becca le entregó el título de Guinness World Records mientras todos aplaudían.

«No me lo podía creer. Todavía no me lo creo», dijo Dwan.

«Qué sorpresa y qué honor».

Aunque a Dwan le encanta el esquí acuático, dice que aún le gustaría poder esquiar en la nieve y ostentar algún tipo de récord por esquiar en las pistas de diamante.

«Nunca fui lo bastante buena para hacerlo», admite.

«Necesitaba clases».

Por ahora, sin embargo, espera poder mantenerse sana y volver a esquiar en agua el próximo verano.

«Tengo mucha suerte de gozar de buena salud, lo que me permite disfrutar de la vida al máximo», afirma Dwan.

He tenido unos padres cariñosos, un marido maravilloso y una familia increíble. Me siento bendecida».

Dwan afirma que el esquí acuático le ha enseñado a no renunciar nunca a los objetivos que se propone.

A los interesados en este deporte a que busquen un amigo que practique el esquí acuático, que tenga un buen barco de esquí acuático, buenos esquís y que sea paciente y esté dispuesto a enseñarles.

«No tengas miedo de probar un nuevo deporte así seas mayor», dice Dwan.

«Eres más capaz de lo que crees».