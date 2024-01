Socializa BANDEC- Cienfuegos sucursales donde empieza comercialización de tarjetas prepago

El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) de Cienfuegos socializa las sucursales donde empieza, este 24 de enero, la comercialización de las tarjetas pregago en dólares estadounidenses (USD) para personas cubanas naturales y jurídicas, residentes o no en la isla.

En la capital provincial seleccionaron las entidades del centro de la ciudad, conocidas entre los citadinos como los bancos de Argüelles y San Carlos, así como en las cabeceras municipales de Aguada de Pasajeros y Cumanayagua.

Aclaran que se requiere un PIN para la operatividad de la tarjeta, y ante la pérdida, deterioro u olvido del PIN es necesario acudir a una sucursal de BANDEC u oficinas de las Casas de Cambio, donde también ofrecen el servicio.

El medio electrónico de pago no es personal, su recarga se realiza mediante depósitos en efectivo con las divisas autorizadas a circular y por transferencias desde el exterior, solo posee validez en Cuba y tiene un valor mínimo de cincuenta USD, especifican.

La nota expresa, además, que la tarjeta posibilita la adquisición de bienes y servicios en la red minorista y mayorista, así como la compra de combustible en los servicentros que próximamente quedarán habilitados para los pagos en USD.

Agrega que pueden adquirirlas personas naturales extranjeras y nacionales residentes o no en el territorio nacional, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), Cooperativas No Agropecuarias (CNA), Trabajadores por Cuenta Propia (TCP), Agricultores Individuales, otras Formas de Gestión No Estatal (OFGNE) y la población en general.