Revelan lista larga de cintas aspirantes a premios británicos BAFTA

La Academia Británica de Cine reveló las listas largas de películas que buscarán una nominación a los premios BAFTA 2024, relación liderada por Barbie, Oppenheimer y Killers Of Flower Moon.

Los BAFTA anunciarán sus nominaciones finales para 24 categorías el próximo 18 de enero, y sus ganadores el 18 de febrero.

La prensa especializada llama la atención sobre las cintas Napoleon y Ferrari, las cuales no aparecen en las categorías principales.

En el caso de Barbie, Oppenheimer y Killers Of Flower Moon, el trío poderoso de esta temporada, está empatado con 15 nominaciones cada uno.

Los tres filmes aparecen en las categorías de mejor película, director y guion; ubicados Killers… y Oppenheimer en guion adaptado, mientras que Barbie se ubica en guión original.

A continuación de estos punteros viene Poor Things con 14 candidaturas, seguida de Maestro con 12, Saltburn con 11, All of UsStrangers y TheZone of Interest con 10 cada una.

Según el portal laestatuilla.com en el listado la representación latina es efímera, y la cinta mexicana Tótem está ausente de Mejor Película en Idioma No Inglés.

Lo más cercano que tenemos a un finalista latinoamericano son Colman Domingo ( Rustin ) y AmericaFerrera ( Barbie ), ambos de descendencia centroamericana, señala el análisis, y apunta que ello habla del eurocentrismo existente en la industria. También hace notar que los 10 finalistas en Actor de Reparto son blancos.

Las listas completas se pueden consultar en las páginas del evento y en medios especializados, en tanto la entrega de los BAFTA 2024 se llevará a cabo el 18 de febrero en el Royal Festival Hall del Southbank Centre, en Londres.

Tomado de Prensa Latina