Títulos y récords para Cuba en atletismo parapanamericano

La bandera de la Estrella Solitaria se paseó tres veces por el Centro Atlético Mario Recordón, de Ñuñoa, al ritmo del grito de Cuba, Cuba que se cantaba en las tribunas.

Tres títulos con épica en el atletismo de los VII Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 se sucedieron con el denominador común de la ruptura: uno inesperado de Daniel Milanés, que rompió los pronósticos, y otros de Omara Durand y Uliser Aguilera que destrozaron récords.

Daniel despegó por el carril seis y aguantó con paciencia el empuje de sus rivales, que se mandaron a correr desde el metro uno. Apeló a la táctica de soportar y rematar con fuerza titánica en los 400 metros de la categoría T47.

Luego de la curva de los 200 metros entendió prudente quemar todo el combustible de que disponía y rebasó a sus oponentes como si llevara una marcha más.

Antes de entrar a la meta abrió los brazos y disfrutó con comodidad los últimos metros, como mensaje al resto de los corredores de que irle delante había resultado en dislate.

Al pasar por la raya paró el reloj en 49.94 segundos, que mejoraron los 50 flat que trajo como credencial a esta competencia.

«No me esperaba que saliera el resultado y la marca. Sin embargo, tenía la confianza en poder hacer una buena carrera y superar el pronóstico. Sabía de alguna forma que podía demostrar de lo que soy capaz», confirmó a JIT.

«Estuve lesionado antes de llegar aquí y eso hizo que el trabajo fuera más fuerte después de recuperarme. Me alegra mucho que además del título haya podido bajar de los 50 segundos», recordó antes de reconocer la calidad de sus rivales, entre los que se encontraba un medallista del último certamen mundial celebrado en Brasil.

Luego tocó a Uliser desatar la locura en su último lanzamiento, con suspense incluido, puesto que la jabalina chocó caprichosamente con el cable de la cámara remota del recinto, cuando tomaba altura de récord.

La protesta fructificó y se le permitió repetir el intento y entonces llegó la marca nunca antes conseguida en juegos parapanamericanos: 61.11 metros. Quizá voló menos de lo que prometía el anterior disparo. Imposible saberlo.

«Estoy muy feliz. Estudiamos que era posible conseguir el título, pero sobre todo pasar la barrera de los 60 metros, lo que significaría romper mi récord alcanzado en Lima 2019», destacó.

«Luego del incidente con el cable de la cámara de televisión me preparé para otro buen lanzamiento y salió, afortunadamente, lo que corroboró que la meta de conseguir una medalla en los Juegos Paralímpicos de París 2024 es posible», valoró el representante cubano en las categorías T12/T13. Además adelantó que el próximo mejor registro puede acontecer en la cita estival parisina.

Entre tanto, Gerdan Fonseca quedó sexto en la impulsión de la bala categoría F57 con marca de 11.48 metros. En esa misma disciplina, pero entre los clasificados F40/F41, Asiel Escalona disparó un 6.19 que le dio 107 puntos y el quinto puesto.

A Omara le tocó cerrar las cortinas de la jornada y lo hizo bajo la expectativa que despertó el récord parapanamericano implantado en semifinales, cuando paró el cronómetro en 23.59 segundos en los 200 metros categoría T12.

La marca de 23.63 en la final no superó lo de un par de horas antes, pero los presentes pudieron apreciar cómo la multimedallista paralímpica y mundial paseaba por el trayecto que las demás corrían.

«Todos estos buenos momentos son intensos, agradables. Reconforta mucho saber que el esfuerzo da resultados», comentó Durand.

«Nos preparamos para eso, para superarnos a nosotros mismos, para bajar marcas. Sin embargo, no salimos con un número en la mente sino con la convicción de ganar que es lo importante», reconoció su guía, Yuniol Kindelán, quien se confesó orgulloso y privilegiado de compartir los éxitos con la campeona.

La abanderada de la delegación reconoció a todas las personas detrás de sus éxitos, en especial a su entrenadora Miriam y a su guía. Declaró el regocijo de hacer que la bandera ondee una vez más en los grandes escenarios del deporte.

Empero, la miel del éxito no la embriaga, sabe lo mucho que se espera de ella y que por eso ganó el privilegio de ser la abanderada. En consonancia reafirma que «falta mucho, todavía no he cumplido».

