Las relaciones entre cuba y china son inquebrantables

«Nuestras relaciones especiales de amistad no se limitan al tiempo ni al espacio, son inquebrantables, cada vez más consolidadas», afirmó este sábado el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Li Qiang, al recibir a su homólogo Manuel Marreo Cruz, y a la delegación que lo acompaña, en su visita oficial a la nación asiática.

En la Casa de Huéspedes Xi Jiao, de Shanghái, el también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China dio la bienvenida al Jefe de Gobierno cubano y, en nombre del presidente Xi Jinping, le trasladó un caluroso saludo al líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y al Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

China y Cuba somos países socialistas, liderados por el Partido Comunista, con los mismos ideales y convicciones, los cuales han superado la distancia geográfica que nos separa para unirnos estrechamente, aseveró Li Qiang.

A lo largo de los más de 60 años de relaciones diplomáticas, añadió, «ambas partes hemos avanzado de la mano, se han profundizado los nexos bajo la dirección estratégica de los líderes de los dos países, y la cooperación entre Cuba y China ha subido nuevos peldaños».

En el intercambio, el Primer Ministro asiático evocó el fructífero encuentro de Xi Jinping y Díaz-Canel en Sudáfrica, en agosto último, donde «ambos mandatarios alcanzaron nuevos consensos en torno a la profundización de las relaciones especiales de amistad entre China y Cuba en la nueva era, y la construcción conjunta de la comunidad de futuro compartido».

China, en palabras de Li Qiang, «está dispuesta a trabajar con Cuba para implementar los consensos, reforzar la confianza política, ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa, y traducir los lazos chino- cubanos de alto nivel en más resultados concretos».

Foto: Estudios Revolución

En tanto, el miembro del Buró Político y Jefe de Gobierno cubano expresó su satisfacción por la acogida en su primera visita a la República Popular China como Primer Ministro y, en nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo, trasladó las más sentidas condolencias por el fallecimiento del compañero Li Keqiang.

También Cuba, aseguró el Primer Ministro antillano, le confiere un carácter especial a las relaciones bilaterales, y valora altamente, sobre todo en los momentos actuales, el liderazgo de China a nivel internacional. «El mundo necesita a China, los países del sur necesitamos a China, y nosotros nos sentimos honrados de ser un amigo de muchos años», afirmó.

Al decir de Marrero Cruz, Cuba valora altamente los nexos con la nación asiática, porque se sustentan en coincidencias en el plano político e ideológico, en un mundo donde los Estados Unidos insisten en imponer su hegemonía; en el intercambio de experiencias sobre la construcción socialista con características propias, y en la amplia cooperación en todos los foros.

Luego de las conversaciones, fueron rubricados varios documentos que permitirán ampliar la cooperación en sectores de interés como el agroalimentario, transporte, biotecnología y televisión digital.

Este domingo, la delegación cubana asistirá a la inauguración de la VI Exposición de Importaciones de China, feria en la que Cuba ha participado ininterrumpidamente desde su lanzamiento en 2018, y que constituye un referente del comercio mundial, la interconexión empresarial y la generación de oportunidades de negocios.

Para la Mayor de las Antillas resulta muy importante estar presente en un escenario donde se darán cita actores económicos de más de 150 países, 3400 expositores y más de 300 000 visitantes registrados, pues deviene oportunidad para abrir nuevos horizontes de negocios y de exportación, tanto de productos tradicionales como de otros novedosos, y también de servicios.

EL POTENCIAL PARA EXPANDIR LOS NEXOS ECONÓMICOS ES INCALCULABLE

La segunda jornada de la visita oficial a China concedió un espacio privilegiado a la celebración del foro empresarial Oportunidades de Negocios Cuba-China, cita que ratificó las potencialidades para expandir los nexos económicos, comerciales, financieros y de cooperación.

Al intervenir en la sesión inaugural, que contó con una nutrida representación de empresas chinas y cubanas, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, destacó los resultados en el sector de la biotecnología, luego de 20 años de cooperación, los cuales deben convertirse en referente para todas las esferas de la economía.

Nuestro país, reconoció, atraviesa un momento muy complejo; sin embargo, «no nos hemos detenido, apostamos por el desarrollo de la ciencia y la innovación, la inversión extranjera y la cooperación internacional, y tenemos plena confianza en que las relaciones entre Cuba y China van a continuar creciendo de manera exitosa».

El Jefe de Gobierno cubano calificó de «indestructible» la unidad entre nuestros Partidos, Gobiernos y pueblos. Nuestras banderas, dijo, «siempre estarán unidas, levantadas a lo más alto, con dignidad, respeto, y dando un ejemplo al mundo de solidaridad».

En la jornada, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Cuba, Tania Aguiar Fernández, llamó la atención sobre el saldo positivo de la XXX sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-China, acontecida recientemente, y en la cual se confirmaron entre las líneas estratégicas: la recuperación de la industria azucarera, el desarrollo de las fuentes renovables, así como la reactivación de áreas agrícolas para la producción de arroz, maíz, soya y frijoles.

El turismo, las telecomunicaciones y la biotecnología también figuraron entre las directrices a potenciar, teniendo en cuenta que los dos últimos son pilares reconocidos de la cooperación entre ambos países.

Los empresarios asistentes también conocieron, de primera mano, sobre las oportunidades de negocios que ofrece Cuba, en particular el sector biotecnológico, que lleva la delantera, y este sábado amplió sus alianzas con la rúbrica de tres acuerdos: dos de transferencia de tecnología, entre el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y la empresa mixta Changchun Heber Biological Technology Co. Ltd., y un memorando de entendimiento para la creación de una empresa comercial mixta entre Hubeic&c Pharmaceutical y Dalmer.