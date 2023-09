Alexander Abreu y un disco D’Primera con amor a Pueblo Griffo

El reconocido trompetista y director de la orquesta cubana Havana D’Primera, Alexander Abreu, presentó este martes en La Habana su más reciente fonograma titulado Pueblo Griffo, en homenaje a su barriada en su Cienfuegos natal.

El habanero cine teatro Miramar recibió con honores a esta producción que llega para complacer a los seguidores de la popular agrupación y celebrar que un día como hoy, hace 47 años, nació el virtuoso de los aerófonos.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el artista se mostró complacido con el éxito del disco y adelantó que incluye una colaboración con el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa en el single CU-PR.

Luego de Será que se acabó, un collage con 20 temas de la cancionística cubana del pasado siglo, el destacado compositor renueva el quehacer de Havana D’Primera con esta obra de 12 temas para el bailador, sin traicionar a la sonoridad que los identifica desde su fundación, el 4 de octubre de 2007.

Bajo el sello discográfico Páfata, salen a la luz canciones como Mi medicamento, Secuestro, Contraseña, Cinco minutos de fama, La chica del escenario, María Magdalena, Bicho malo y la que da título a la propuesta melódica.

El intérprete expresó en conferencia de prensa que a lo largo de estos años ha buscado la manera de no repetirse y lograr un sello a través de música variada.

Anheló, además, que el público se enamore aún más de la música que defienden y que los jóvenes la tengan como ejemplo.

Sobre este trabajo mencionó: el disco recoge la madurez de estos 16 años, está cargado de letras que enamoran, lo tengo todo con la música y nada me falta.

Desde este 6 de septiembre, Pueblo Griffo estará disponible en todas las plataformas digitales y recorrerá a finales del mes en curso naciones europeas como España, Italia, Alemania, Francia y Suiza para luego presentarse ante el público cubano que inspiró el título de esta nueva entrega.

El conjunto de música popular se destaca por llevar al mundo un mensaje seguro y bonito con humildad y sencillez, una propuesta transparente y sincera, mezcla que, sin dudas, garantiza su pasaporte al éxito.

Los fonogramas Haciendo Historia (2009), Pasaporte (2012), La Vuelta al Mundo (2015), Cantor del Pueblo (2018) y el DVD Haciendo historia (2016), dan muestra de la calidad artística que define el formato, merecedor de reconocimientos en eventos nacionales.

En el año 2022 Prensa Latina se complació en entrevistar a Abreu y sus palabras dejaron al descubierto el fuerte sentimiento que le profesa a Cuba:

“Hacer canciones que nos identifiquen resulta complejo, no se aprende de un día para otro, es algo que brota del corazón. Es el sentir profundo que tengo por esta tierra que me vio nacer y me va a ver terminar”.