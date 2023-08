Premios Emmy se retrasan hasta enero de 2024 por huelgas de Hollywood

La entrega de premios originalmente se llevaría a cabo el 18 de septiembre de 2023. Sin embargo, las huelgas duales del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) y Sindicato de Guionistas de los Estados Unidos (WAG) han causado un efecto dominó en todo Hollywood, lo que provocó el aplazamiento de los Emmy.

«El espectáculo se transmitirá en vivo de costa a costa desde el Teatro Peacock en LA Live, y honrará a los talentosos artistas, escritores, directores y artesanos cuyo trabajo ha entretenido, inspirado y conectado a los espectadores de todo el mundo durante el año pasado», dijo Fox en comunicado, anunciando el cambio de horario.

Las nominaciones de los Emmy se anunciaron el mes pasado, con The Last of Us haciendo historia como la primera adaptación de un videojuego en live-action en obtener numerosas nominaciones de parte de los organizadores de los premios. La exitosa serie de HBO recibió nominaciones por las actuaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey, así como la postulación a Mejor Serie Dramática.

El show enormemente popular de HBO, Succession, del creador Jesse Armstrong ocupa el primer puesto de este año con 27 nominaciones (incluida la de Mejor Serie Dramática), seguido de cerca por The Last of Us con 24 nominaciones. The White Lotus y Ted Lasso también figuran entre los principales contendientes, con 23 y 21 nominaciones, respectivamente.

Fox transmitirá la entrega de premios de tres horas de duración el lunes 15 de enero de 2024 (también conocido como Día de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos), a partir de las 8 de la noche, tiempo del Este. Además, los Premios Emmy a las Artes Creativas se llevarán a cabo en el Peacock Theatre en LA Live durante dos noches consecutivas, el 6 y el 7 de enero de 2024, con una presentación editada que se transmitirá el 13 de enero de 2024 a las 8 de la noche (tiempo del Este) en FXX.

(Tomado de IGN)