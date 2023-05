Las ideas del Dr. Mirko Maldonado sobre digitalización y “el derecho a no ser digital”

En reciente entrevista publicada por el periódico digital Río Hablador (https://tinyurl.com/2txyt88r), el peruano Dr. Mirko Maldonado-Meléndez –doctor en derecho por la Universidad del País Vasco y experto en derecho digital– reflexiona sobre la necesidad de la “digitalización de la administración pública”, advirtiendo que esta requiere “una dosis de reserva de humanidad en favor del ciudadano y la necesidad de que los poderes públicos pongan en debate la eventual creación de una carta de derechos digitales que asegure incluso el derecho a no ser digital”.

En nuestra administración pública la digitalización de los servicios al ciudadano es un proceso todavía lento y donde el Congreso no está dándole la importancia debida ni debatiendo la posible “carta de derechos digitales”, para enmarcar el rol de los ciudadanos en su interacción en los entornos virtuales, lo cual es un imperativo por parte de la colectividad.

El Dr. Mirko Maldonado-Meléndez también alerta sobre las “brechas digitales” y la precariedad de la infraestructura, especialmente en países como el Perú. Sin embargo, afirma que se requiere no sólo innovación en las plataformas digitales de servicios, sino lograr empatía con el ciudadano y la prevalencia del principio de reserva de humanidad en dos sentidos: que sea inclusivo con quienes no manejan las tecnologías disruptivas (de modo que estos no se autoexcluyan) y la debida atención a los procedimientos administrativos electrónicos.

Sostiene que se avecinan nuevos cambios como “el uso de la inteligencia artificial en la contratación pública y también en los procedimientos administrativos electrónicos”. Además se viene el uso de las decisiones automatizadas con bots, la transparencia de los códigos-fuente de los algoritmos, la implementación de la justicia robotizada, “que pronto se erigirán como protagonistas de la transformación digital”.

En mi calidad de sociólogo y consultor internacional de la Asociación de Víctimas de Acoso Organizado y Tortura Electrónica (VIACTEC), me parece sumamente importante la alerta que el experto lanza sobre varios riesgos de la digitalización, los cuales coincidentemente venimos denunciando en varios ensayos, como es el caso del terrorismo cibernético, la “cibertorura” y todas las modalidades de intento de control mental de las personas.

Señala Mirko Maldonado-Meléndez: “La inteligencia artificial podría utilizarse con un sesgo de discriminación a partir de los propios algoritmos, en especial por razones de género o raciales, aunque podría extenderse a otras clases de sesgos de discriminación. Otro aspecto que representa el peligro está en el uso de los datos personales que se obtengan por parte de la administración pública y ciertos aspectos éticos que podrían vulnerarse y/o el peligro de que dichos datos caigan en manos de privados a fin de ser utilizados para la comisión de delitos o la definición de perfiles de ciudadanos con fines de manipulación de las conductas humanas o sociales”.

PERÚ, PAÍS PIONERO

En mi artículo “Perú, país pionero en América Latina” señalo la experiencia del médico pionero: “Cabe hacer mención que el médico pionero de la salud pública Maxime Kuczynski-Godard (Berlín, 1890 – Lima, 1967) en la publicación La vida en la Amazonía peruana: Observaciones de un médico (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) sobre la medicina social en la Amazonía peruana expresó: ‘El médico para ser lo que debe ser no puede limitarse a hacer curaciones, a esperar que se le presenten los enfermos; ha de penetrar el medio; ha de interesarse por todos los aspectos de la vida del pueblo cuya protección es su propósito’”.

En el Perú pionero contamos con la investigación “El experimento de Daniel Alcides Carrión” del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM) que resume la mítica posesión de los indios por las huacas estudiada por los antropólogos puede resurgir mediante recientes investigaciones que alertan de la existencia de un programa de control mental en el Perú y América Latina. “Las nuevas huacas son los servicios de inteligencia estadounidenses”.

La investigación también explica en el capítulo “‘El regreso de las huacas’: Control mental en Perú”: “En la actualidad, el control mental puede ser desarrollado con neurotecnología invasiva, implantes, microchips o nanobots cerebrales. El gobierno de los Estados Unidos ha negado la existencia de un programa de armas de control mental, sin embargo la existencia de tecnología capaz de crearla sugiere la existencia de un programa de armas de control mental clasificado”.

No permitamos que la soberanía sea limitada por la corrupción del gobierno terrorista del crimen organizado, narcotráfico internacional, terrorismo y blanqueo de capitales.