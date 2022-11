Havana Club Cuban Spiced: Un nuevo ron para paladares aventureros

En una barra a la entrada del Museo del Ron, un bartender prepara el trago para la degustación. Mientras, el embajador prestigie de Havana Club Internacional (HCI), Damián Domínguez Pérez, dice que se trata de un ron para paladares aventureros y que, en su expresión sensorial, el nuevo producto sigue marcando las mismas características de la gama.

El Havana Club Cuban Spiced es el primer producto especiado de la reconocida marca, una propuesta atractiva que combina el famoso Añejo Especial con sabores exóticos como la vainilla y especias aromáticas con notas de piña, guayaba, coco y miel.

Al catarlo, además de percibir el color ámbar dorado del líquido, el consumidor siente ese toque de frutas tropicales que hacen del nuevo ron, una refrescante y auténtica bebida espirituosa.

Con el objetivo de continuar atrayendo nuevos consumidores y como parte de un portafolio diverso que busca también incursionar en el competitivo sector de los especiados, el Cuban Spiced se presentó por primera vez en 2021 en Reino Unido y otras naciones europeas, donde ganó aceptación.

El especiado cubano ha obtenido premios en eventos competitivos a nivel internacional como el Design and Packaging Masters, el International Wine and Spirits Competition y The Rum Masters. Este noviembre la empresa mixta lo trae a la Isla.