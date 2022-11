Día Mundial de la Diabetes: educar en salud

Solo considerar que en el planeta viven actualmente 420 millones de personas con este padecimiento, cifra que hace 30 años era de 108 millones, y que más de 280 mil mueren anualmente por esa enfermedad y sus complicaciones, son ya razones suficientes.

Pero a dicha estadística debe agregarse el estimado de que sumarán 500 millones los aquejados de diabetes para 2030, según la doctora Silvana Luciani, jefe de la unidad de prevención de enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud.



Foto: OPS

Así lo indicó esta directiva al presentar por video conferencia el Panorama de la Diabetes en la Región de las Américas, oportunidad en la que insistió la importancia decisiva que revisten la educación, la prevención y los servicios primarios de salud en el abordaje de este gran problema sanitario.

Del total de diabéticos, 62 millones se concentran en la región de las Américas, donde el número se ha más que triplicado desde 1980 y en realidad podría ser todavía mayor considerando que el 40% de las personas con diabetes desconoce su condición.

También por ese peligroso desconocimiento habría que accionar a nivel mundial y regional por una educación de calidad referida a la diabetes, considerando asimismo, que el estar aquejado de diabetes implica más riesgos de enfermar gravemente y morir por otras enfermedades:

• La diabetes está entre los cinco principales factores de riesgo relacionados con la salud para la tuberculosis.

• La diabetes es la principal causa de ceguera en las personas de 40 a 74 años.

• La depresión es dos veces más frecuente en personas con diabetes que en aquellas que no la tienen.

• El estrés y la ansiedad que produce vivir con diabetes repercuten negativamente en la evolución de la enfermedad debido a un autocuidado insuficiente, falta de adherencia al tratamiento y a episodios de hipo o hiperglicemia.

• Las personas que viven con diabetes tienen hasta tres veces más riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal o cáncer.

• Las personas que viven con diabetes tienen el doble de riesgo de desarrollar un cuadro severo y de fallecer por COVID-19.

Así recoge el sitio oficial de la OPS, donde también se insiste en la importancia de mejorar la capacidad para diagnosticar de manera temprana la diabetes y prevenir así sus complicaciones.

El pasado año se celebró el centenario del descubrimiento de la insulina, pero en el mundo, y en particular en la región de las Américas, muchos de quienes la necesitan no pueden acceder a ella por sus altos costos y también por no tener acceso a los servicios esenciales de salud. Ello sin considerar que una parte de esos diabéticos no han sido siquiera diagnosticados con esa enfermedad, la cual se presenta en oportunidades de modo silencioso y asintomático.

Cuba y el andar de los diabéticos

Según el Anuario Estadístico de Salud 2021 , presentado en octubre último, entre las principales causas de muerte en Cuba el pasado año, la diabetes mellitus ocupa el octavo lugar, con 3 809 defunciones, precedida por Enfermedades del corazón, Tumores malignos, Influenza y neumonía, Enfermedades cerebrovasculares , COVID-19 , Accidentes y Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, en ese orden de importancia.

A diferencia de muchos otros países, incluso desarrollados, Cuba cuenta con el medicamento Heberprot–P, fruto de la biotecnología nacional y única terapia en el mundo para la cicatrización efectiva de las úlceras del pie diabético, neuropáticas e isquémicas, profundas y complejas, que son precisamente las mayores complicaciones que afectan a ese tipo de pacientes.



Foto: @CIGBCuba

Considerando esta y otras circunstancias, fue que esta Antilla Mayor sirvió de sede al VI Congreso Internacional “Controlando la diabetes y sus complicaciones más severas”, con la asistencia de especialistas de más de 40 naciones, que aquí confluyeron entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre pasado.

Sucede que el llamado pie diabético, es una complicación común asociada a la diabetes –hasta una cuarta parte de los diabéticos corren el riesgo de verse aquejados por esa complicación-, y tan devastadora resulta que no solo conspira seriamente contra la calidad de vida de esos pacientes, sino que es responsable de altas tasas de amputación de miembros inferiores y también de mortalidad.



Venezuela es una de las naciones beneficiadas por el Heberprot-P. Foto: Yosdany Morejón

El Heberprot-P se utiliza en miles de pacientes de 33 países, incluido Cuba , donde, hasta el pasado marzo, más de 100 000 pacientes habían sido beneficiados con este tratamiento, y más del 90% había evitado así el riesgo de amputación.

Desde 1990, existe también en Cuba el Programa Nacional de Atención al Diabético , entre cuyos objetivos figuran disminuir la morbilidad y mortalidad prematura por Diabetes, así como reducir la frecuencia y severidad de las complicaciones agudas y crónicas derivadas de esa enfermedad.



Foto: tomada de radiorebelde.cu

También, en consonancia con el lema de este Día Mundial, dicho programa se propone ampliar el conocimiento sobre la magnitud de este padecimiento en Cuba, y desarrollar metodologías educativas para las personas con diabetes, sus familiares, la población en general y proveedores de salud.

Todo lo cual tributa a la calidad de vida de las personas con diabetes, para que su andar en esta Isla sea con paso seguro.(Tomado de Cubasí)