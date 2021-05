Va la isla en un «Eco de banderas» (+ FOTOS Y VIDEO)

Hay canciones que entonan todo lo que somos: la poesía y la sandunga con que vamos por la vida enamorando al mundo; la fidelidad casi testaruda con la que decimos todos los días: «aquí no hay marcha atrás», y esa energía «que convida a andar», a resistir, a no doblegarnos «frente al temporal».

Hay canciones que no tienen fecha. Aunque sean escritas para un día tan grande como el Primero de Mayo, ellas, made in Cuba, terminan siendo tan exageradas como nosotros y se van con todo y banderas del valor a la alegría, de la Plaza a la fiesta, del himno a la timba. Lo hacen con naturalidad porque son cubanas como nosotros, iguales a nosotros, nuestras.

Eco de banderas, el tema que recién presentó Arnaldo Rodríguez y su agrupación Talismán, con la colaboración de Osdalgia, Mayito Rivera, la Steel Band de La Habana, entre otros excelentes artistas, es una de esas que nacen bendecidas por todo lo humano y lo divino que define a esta isla «mambisa y soberana».

Así las cosas, la acogida no podía ser menos cariñosa y entusiasta que la que ha tenido el tema en las redes sociales; entonces, cuando te decides a llamar a Arnaldo para pedirle una entrevista y él te dice que «claro», que «por WhatsApp me mandas las preguntas», no tienes de otra que enganchar junto al saludo aquella frase: mil gracias y seguro: «aquí la timba está cerráʼ».

Las preguntas…

—Por segundo año consecutivo te han pedido la canción que celebra el 1ro. de Mayo. ¿Cómo hacer para no repetirte?

—Efectivamente, por segunda ocasión nos convoca la CTC para crear una canción al Primero de Mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y, bueno, tratamos siempre de no repetir la idea, aunque es inevitable que alguna línea musical o alguna referencia se vuelva a aparecer, pues es parte de la sonoridad del Talismán y de la música que hacemos.

—Además, ambos temas han sido en tiempos peculiares, en los que no habrá desfiles, plazas llenas… ¿Hasta qué punto esto lo convierte en un reto mayor?

—Es un desafío porque, precisamente, una de las cosas que queremos es llevar toda esa energía de las plazas llenas a la casa, a la familia cubana. Aunque el contexto en que hemos hecho esta canción es similar al del año 2020, hemos dado otra tónica al tema. Yo creo que hemos intentado que la canción suene diferente, que tenga sonoridades nuevas y, sin perder el sentido épico, el sentido —vamos a decir— glorioso de la música, hicimos un tema movido, incluso bailable.

—¿Cómo llegaron al tema los músicos que te acompañan?

—Comenzamos a pensar quiénes podrían participar en la grabación, qué artistas incluso que no han sido visibles últimamente en este tipo de música pudieran aparecer, y ahí surge la idea primero de Osdalgia, que es una intérprete y una cantante muy conocida y querida por el público, además, con un talento increíble, reconocida ya por su propia creación musical, porque ella es compositora también, pero además por su voz, su carisma, su histrionismo a la hora de interpretar, y creo que fue una magnífica idea invitarla.

«Luego necesitábamos una voz masculina y enseguida dijimos: Mario Rivera, Mayito, una voz y un artista realmente impresionante. El público lo conoce sobre todo por su trabajo con los Van Van, pero Mayito tiene una carrera extensa, es un cantante y un músico de altos quilates».

—En las redes hablaste de la Steel Band y en el video vimos esos tanques inmensos. ¿Nos cuentas un poco sobre estos instrumentos y las sonoridades de los que provienen?

—Hace rato quería hacer un trabajo con la Steel Band, incluso, en parte de la música del Talismán, de nuestros futuros discos, voy a incluir esta sonoridad que es tan caribeña y que tiene que ver tanto con lo que he hecho siempre. Este sonido del acero, de los tanques, aparte que desde el punto de vista estético es muy atractivo, musicalmente le aporta una sonoridad y un color a la música que nosotros hacemos.

—¿Cuánto sientes que le aportan a la canción?

—Con la presencia de estos músicos, la canción realmente creció mucho, incluso el concepto inicial, que parte de la música de Arnaldo y su Talismán, se transforma con los aportes que le hacen todos estos músicos.

«También tengo que mencionar a Marquitos Alonso, un guitarrista excepcional, que le puso las guitarras a este tema; Robin Martínez, trompetista de Havana D’Primera, que ya trabajó con nosotros, un trompeta también buenísimo, que hizo esta vez un solo espectacular; el cuarteto de cuerdas… Creo que gracias a todos ellos la canción terminó siendo una síntesis de varios conceptos y sonoridades musicales».

—Arnaldo, canciones como esta, hechas por encargo, ¿se quieren igual?

—Por supuesto. En esas canciones uno pone también sus pensamientos, sus emociones; musicalmente, las trabaja desde la misma estética y son parte de la obra de uno. Aunque sean un encargo, desde que lo acepto ya son mis canciones y las asumo con toda sinceridad y todo el compromiso. Creo en cada palabra y en cada nota que les pongo.

Texto de la canción Eco de banderas:

La plaza amaneció con luz de sol en las farolas, en la avenida un viento azul.

Manos se juntaron en la calle y las aceras,

la voz se hizo multitud.

Balcones y portales se hacen eco de banderas, tiempo nuevo abraza el porvenir.

Multicolor la marcha de gigantes que se empeñan, semilla imprescindible en su raíz.

Mambisa y Soberana va

La isla que precisa andar

Erguida frente al temporal,

Airosa va retando al mar.

La patria sujetando está

La marcha que convida a amar,

Un verso en plena libertad,

Razones para continuar.

CORO 1

Trabaja duro y sigue hacia adelante

Que aquí no hay marcha atrás.

CORO 2

Aquí no hay marcha atrás

Aquí la timba está cerráʼ.

(Tomado de Cubasí)