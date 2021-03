Twitter presenta los ‘Super Follows’, suscripciones por pago para acceder a contenido exclusivo

En el marco de un evento de analistas , la red social Twitter presentó los ‘Super Follows’, suscripciones por pago que permitirán a los usuarios acceder a contenido exclusivo, informa 9to5Mac.

El servicio, en el que la compañía lleva trabajando desde hace tiempo, ofrecerá a los creadores la oportunidad de «monetizar directamente» a su público en Twitter, compitiendo así con otras plataformas como Patreon y OnlyFans.

A lo largo de la presentación, Twitter compartió varias capturas de pantalla de la nueva función, que, entre otros beneficios, incluirían insignia de patrocinador, boletines solo para suscriptores, contenido exclusivo, ofertas, descuentos y acceso a la comunidad.

Twitter announces Communities, like Facebook Groups but on Twitter

(they’ve started working on it in the web app since at least few weeks ago) https://t.co/5YBmEfgsUn pic.twitter.com/JlkrZNjLBo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 25, 2021