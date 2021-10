Tromba Marina en la Bahía de Jagua: Espectáculo inusual pero posible

Una tromba marina devino espectáculo inusual recientemente en la Bahía de Cienfuegos.

El Licenciado Álvaro Pérez Senra, Especialista del Centro Meteorologico Provincial de Cienfuegos, responde a RCM sobre ese fenómeno, que según la nota informativa comenzó a desarrollarse sobre las 4 y 50 de la tarde del sábado 16 de octubre y permaneció aproximadamente por unos 8 minutos hasta que logró bajar al mar:

«Con respecto a la formación de esta tromba, y si es posible que se genere algún tornado en nuestra región, pues es muy normal que ocurra sobre todo en verano donde las tormentas adquieren características severas; teniendo en cuenta el gran contraste térmico entre la superficie y los niveles medios y altos de la troposfera. De ahí que, cada vez tormentas mas organizadas pueden generar este tipo de fenómenos severos como los tornados o las trombas marinas», declaró el meteorólogo cienfueguero en exclusiva a Radio Ciudad del Mar.

Se originó en una zona alejada de la costa suroeste de la Bahía. Detalles sobre su trayectoria, precisó el especialista:

«La Tromba se generó en una región comprendida entre Cayo Carenas y Jucaral, donde está el Muelle, que iba a servir de base a la Central Nuclear. Nosotros la denominamos la zona de Los Paredones, aunque realmente tocó la superficie del mar está bastante alejada de la costa suroeste de la bahía. Desde un inicio supimos que existían condiciones para la formación de una tormenta sobre Cienfuegos, porque lo veíamos en el radar y explicábamos en el canal de Telegram y en las redes, que se desplazaba hacia el suroeste. En el momento que se detectó la formación de la tromba, se emitió un nuevo aviso y se informó sobre el desplazamiento al suroeste, lo que podía ser un peligro para la Ciudad Nuclear, pero por suerte la Tromba duró poco tiempo en el mar, se disipó y no afectó esa zona».

Ante la mirada de asombro de los perlasureños quienes graficaban con imágenes el suceso, la ciencia no descarta la peligrosidad y posible ocurrencia de este tipo de evento:

«Vale destacar que si el sistema hubiera entrado a tierra, se convierte en tornado, porque la tromba marina es un tornado pero en la superficie del agua. Según las imágenes que apreciamos era bastante ancho, posiblemente si adquiría características terrestres, sería un F2 o F3, en dependencia de los daños».

Pronosticar tornados y trombas marinas resulta complejo para los expertos en meteorología, Pérez Senra nos confirma:

«Realmente es muy difícil poder predecir una tormenta que tenga condiciones para generar un tornado, porque a nivel mundial todavía no se logra esa exactitud. Sí sabemos cuando las condiciones son favorables para el desarrollo de fenómenos de tiempo severo y ahí entran cuatro de ellos, los tornados, los vientos lineales fuertes, el granizo, y la lluvia intensa. Sabemos cuando puede ocurrir una tormenta local con alguna manifestación de severidad, pero estos fenómenos no se pueden predecir. Ya a la hora que se está formando el radar detecta una especie de Eco de Gancho, nosotros le llamamos así-, es como la formación de un gancho en la imagen del radar y a partir de ahí sabemos que el viento está girando y hace un torbellino. Por tanto, podemos decir que en esa región está ocurriendo un tornado o una tromba marina, pero no existe tecnología para predecirlo con suficiente tiempo de antelación y poder avisarles a los pobladores de la región».

La redes sociales se hicieron eco de la tromba marina en Cienfuegos y muchos residentes a través de las imágenes presentaron su testimonio gráfico del suceso.

«Tenemos el testimonio de algunas personas que estaban en la zona de Cayo Carenas y La Milpa, que la pudieron ver un poco más cerca, pero en la región donde tocó la superficie del mar no había por suerte ningún barco porque este sistema hubiera podido generar grandes daños a cualquier embarcación que estuviera allí. Como tal, no hubo nadie tan cerca de ella como para poder expresar su sentir y su parecer acerca de los vientos en esa región y sobre la intensidad con la que el sistema estuvo desplazándose en esos minutos por dentro de la bahía».

Frecuentes avistamientos de eventos meteorológicos como éste se reportan en la provincia centrosureña y, despiertan las alarmas de los especialistas.

«Durante el 2021 hemos tenido ya con ella, 8 reportes entre trombas marinas y tornados. Y es realmente alarmante ver como este tipo de fenómeno se ha vuelto tan recurrente en nuestra provincia. Muchas veces atribuimos la cantidad de reportes de tormentas locales severas, al aumento de la conectividad a Internet, dada la cantidad de personas con teléfonos celulares que pueden grabar y subir a las redes sociales, pero realmente, es inusual por completo el comportamiento que tienen este tipo de fenómeno en el territorio. Ocurren en áreas muy pobladas en las que todo el mundo las ve y por tanto estamos ya realizando un estudio a profundidad para ver qué condiciones se están dando en la troposfera, para poder explicar lo que ha generado este tipo de fenómeno».

La alerta oportuna del especialista cienfueguero ante la peligrosidad de los sistemas meteorológicos extremos:

«Hacer extensivo a la población, de no exponerse ante estos eventos que son muy peligrosos. Los vientos en un tornado o una tromba marina pueden superar ampliamente los vientos de un huracán, porque es una región más pequeña, se trata de un remolino de viento muy fuerte con un sistema de baja presión. Pueden levantar automóviles, hasta ómnibus y provocar severos daños a las construcciones en dependencia de la intensidad que posea. No se expongan a estos fenómenos, traten de resguardarse, si ven que viene hacia donde están, porque son extremadamente peligrosos, al igual que las descargas eléctricas que resultan muy comunes en nuestro país y que constituyen la principal causa de muerte por fenómenos naturales», concluyó el Licenciado en Meteorología.