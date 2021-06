Tiburones martillo se mezclan con bañistas en una playa de Florida

Un grupo de bañistas que el pasado 29 de mayo se divertía en las aguas poco profundas de una playa situada en la ciudad portuaria de Penascola (Florida, EE.UU.), se llevaron un buen susto cuando varios tiburones martillo comenzaron a nadar a su alrededor, reporta Fox News 13. La intrusión de los animales fue filmada por una mujer de Alabama, Jacqueline Lesso, que iba en una barca con sus amigos.

These beachgoers in Florida were caught by surprise when several hammerhead sharks started circling them in shallow waters by the shore. WOW! pic.twitter.com/oEGhQ6HKfx

— USA TODAY (@USATODAY) June 12, 2021