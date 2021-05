Rememoran valioso legado cultural de reconocido promotor de Cienfuegos

Previo a las celebraciones por el aniversario 202 de la ciudad de Cienfuegos, fundadores del proyecto artístico infantil La Edad de Oro, rememoraron a esta emisora con orgullo, el valioso legado de un digno exponente de la cultura local, Francisco «Pancho» Valdés, promotor sureño quien gestara en 1974 el Primer Foco cultural fundado en la Perla del Sur.

«Éramos muy jóvenes. El comenzó a trabajar con los niños de la cuadra. Se hacían aquellos planes de la calle de los domingos y me dijo un día: Vamos hacer algo con estos niños que no sea solo el ejercicio, llevarlos también por la cultura y llenarlos de espiritualidad cultural(…)Después se sumaron muchachos de otras cuadras y nació La Edad de Oro», relata Silvia Montero.

Ella acompañó a su esposo Pancho Valdés durante la materialización de la iniciativa sociocultural conocida como La Edad de Oro en una céntrica comunidad de la Perla del Sur. La idea fue desarrollada para potenciar y promover en un ambiente social saludable, la manifestación teatral, la danza, el canto y las artes plásticas entre niños, adolescentes y jóvenes.

Con 15 años la animación y el canto llenaron de expectativas y sueños a Osvaldo Vega Llorens, conocido locutor de la radio cienfueguera: «Entro a la agrupación como animador del proyecto, y después Pancho me propone hacer algo también en el canto. Me enseña primero sobre animación y luego algunas técnicas de la locución, pues él sabía que me gustaba», confiesa a RCM digital.

No sólo fue tocar guitarra en el Grupo. David Delgado Delgado, otro de los iniciadores, pudo superar la reciente pérdida de su madre y forjarse para el futuro: «Para mí La Edad de Oro fue una escuela, no solamente musical sino en la parte social, me apoyó mucho en esa situación tan difícil que estaba atravesando», reveló a Radio Ciudad del Mar.

Ramón Luperón de Armas, nos cuenta que desde los 5 años desarrolló potencialidades y cultivó la sensibilidad que aporta el arte: «Cuando me sentía mal, deprimido, o me pasaba algo, él buscaba la manera de que yo siguiera, que no me amilanara por nada y que siguiera adelante. Gracias a él, muchas cosas que he logrado hoy, se las debo.

Pancho siempre está presente para mí, en todo momento. No hay nada que yo haga en mi vida, que no tenga la presencia de Pancho», describe con emoción.

Silvia recuerda también que, «Abdala», de José Martí resultó en su momento la primera obra teatral representada en el proyecto de aficionados dirigido por el desaparecido e inolvidable Francisco «Pancho» Valdés, quien a solicitud de los pequeños diseña el formato La Edad de Oro. El grupo musical logró significativa popularidad por varios años en el territorio centrosureño.

Con voz entrecortada por el recuerdo de un ser muy querido y lágrimas que saltan, Silvia Montero en exclusiva para este sitio digital asegura: «Pancho no se olvida, porque el hizo un trabajo bonito. Y consiguió lo que quería, que los muchachos fueran buenos, también trabajadores, que estudiaran y lograran en la vida ser útiles y fueran hombres de bien. Y eso lo logró».