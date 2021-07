Con vivas a Cuba y al grito de abajo el bloqueo, cubanoamericanos del proyecto Puentes de Amor atravesaron hoy el puente Arlington Memorial a su entrada a la capital de Estados Unidos.

Tras casi un mes de caminata, el grupo cumplió su objetivo y arribó este domingo a Washington DC para un plantón en el parque Lafayette, frente a la Casa Blanca en horas de la tarde, donde harán sus reclamos al presidente Joe Biden, junto a otros simpatizantes y solidarios con la isla que se trasladarán hasta aquí.

Temprano en la mañana, hicieron el cruce, según confirmó una directa del profesor Carlos Lazo, coordinador de la iniciativa, a través de la red social Facebook.En el vídeo, se observa en el momento que juntos oran por su pueblo, cantan el himno nacional de Cuba y declaman versos sencillos del apóstol José Martí.El grupo salió el pasado 27 de junio de la ciudad de Miami, Florida, y en el ‘recorrido hemos hablado con muchos norteamericanos de diferentes credos e ideologías’, expresó Lazo al ratificar, por medio de una canción, que ‘es tiempo de buscar otra solución’.Reiteró que su objetivo es pedir el levantamiento de las sanciones que pesan sobre la familia cubana y advirtió que no faltaron amenazas.Pero ‘aquí estamos caballero’, dijo Lazo, quien señaló ‘nosotros no respondemos a provocaciones, cualquier violencia no vendrá nunca de nosotros, nosotros construimos puentes de amor’.

Caminamos para poder enviar remesas, que se abran los servicios consulares en la embajada en La Habana, vuelvan los vuelos a todas las provincias cubanas, se restablezca el plan de reunificación familiar y que los estadounidenses viajen libremente a Cuba, añadió.