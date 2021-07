Primer Ministro Marrero abanderó delegación paralímpica a Tokio

El miembro del Buró Político del Partido y Primer Ministro de la República de Cuba Manuel Marrero Cruz abanderó hoy la delegación deportiva que representará a Cuba en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, del 24 de agosto al 5 de septiembre venidero.

Al pie del Monumento a José Martí, en la Plaza de la Revolución, Marrero entregó la enseña patria a los multilaureados Omara Durand, de paratletismo, y Lorenzo Pérez, de paranatación, quienes estuvieron escoltados por Leonardo Díaz y Ángel Jiménez, también de paratletismo.

En palabras a los 39 integrantes de la delegación, Marrero Cruz ratificó la confianza en el desempeño de todos los clasificados de que pondrán bien en alto la decisión de vencer en cada uno de los escenarios deportivos en que compitan.

Igualmente ponderó cuánto han hecho en medio de la difícil situación reinante como consecuencia de la covid-19 para su preparación con vistas a la cita en la nación nipona.

Antes Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político del Partido y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, hizo referencia a la historia del movimiento paralímpico cubano, desde su debut en Barcelona 1992 hasta Río de Janeiro 2016, citas a las que ha asistido ininterrumpidamente, y archiva 39 medallas de oro, 27 de plata y 23 de bronce.

Asimismo dijo que en esta ocasión 16 paratletas cubanos competirán en atletismo, natación, ciclismo, judo, tiro, pesas y tenis de mesa.

De esos, 14 han estado en convocatorias de tal nivel, de los cuales siete compitieron en la última acogida por Brasil.

«Sus hazañas ya no solo son orgullo de sus compatriotas. Ustedes se ven reflejados en los que a fuerza de voluntad y disciplina confirman que no hay obstáculo que no pueda ser vencido», expresó.

«En ustedes se constata la modestia, la humildad, el espíritu patriótico, el espíritu revolucionario, el afán de poner bien en alto las cuatro letras de Cuba», abundó.

Los atletas paralímpicos Leydis Rodríguez (pesas) y Lenier Savón (atletismo) colocaron una ofrenda floral ante la estatua al Héroe Nacional José Martí. El deportista más joven de la comitiva, Robier Yankier Sol, de paratletismo, leyó el juramento de los atletas.

La actividad contó con momentos culturales a cargo de la actriz Lenis Guerrero, quien declamó Deportes, del poeta nacional Nicolás Guillén y Sigo en pie, de Antonio Guerrero, y el cantautor Eduardo Sosa interpretó Pequeña serenata diurna, de la autoría de Silvio Rodríguez.

Asistieron al acto además Raúl Fornés, presidente en funciones del Inder, y Alberto Juantorena, presidente del Comité Paralímpico Cubano, así como miembros del Buró Político del Comité Central del Partido, altos ejecutivos de las organizaciones sociales y de masas, y ministros.(Tomado por Cubasí)