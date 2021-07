Presidente de Cuba agradece a personas solidarias de EEUU

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció hoy viernes a personas solidarias de Estados Unidos, quienes trabajaron para colocar un cartel contra el bloqueo económico a la isla en un edificio de Union Square en Nueva York.

En su cuenta de Twitter el mandatario mostró su gratitud a las organizaciones estadounidenses Codepink, The People’s Forum y Answer coalition, las cuales propiciaron el anuncio, catalogado por Díaz-Canel como un ‘bello abrazo al pueblo cubano en el corazón de Nueva York’.

Gracias por decir Dejen vivir a Cuba, escribió el jefe de Estado en la red social en inglés, y en otro mensaje añadió: ‘No nos cansaremos de decir #Gracias al noble pueblo norteamericano’. La acción forma parte de la campaña Let Cuba Live (Dejen vivir a Cuba), que este viernes tiene prevista la publicación en el diario The New York Times de una carta con más de 400 firmas de personalidades en apoyo a la nación caribeña.

La misiva pide al presidente estadounidense, Joseph Biden, derogar las 243 medidas unilaterales aprobadas por la anterior administración para recrudecer el cerco contra la mayor de las Antillas, y cuenta con el respaldo de los artistas norteamericanos Danny Glover, Susan Sarandon, Jane Fonda y Mark Ruffalo.

De igual forma la suscriben los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Rafael Correa, de Ecuador; además del político británico Jeremy Corbyn; el reverendo Jim Winkler, del Consejo de Iglesias de Estados Unidos; el teólogo brasileño Frei Beto; y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otros. Nos parece inconcebible -subraya la carta-, especialmente durante una pandemia, bloquear intencionalmente las remesas y el uso por parte de Cuba de las instituciones financieras globales, algo necesario para la importación de alimentos y medicinas.