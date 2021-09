Preside Raúl Castro acto homenaje a Tropas de Prevención de las FAR

El General de Ejército Raúl Castro presidió este sábado el acto político y ceremonia militar en homenaje a los 40 años de las Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).



El expresidente cubano (2008-2018), quien en su condición de ministro de las FAR fundara ese cuerpo el 11 de septiembre de 1981, dirigió una carta a sus integrantes en la que resalta la disciplina y profesionalidad en el cumplimiento de las misiones asignadas, reseñó el sitio web Cubadebate.



La misiva destaca, además, que en tiempos de pandemia y de incremento de las acciones hostiles de los enemigos de la Revolución, las Tropas de Prevención, de conjunto con el Ministerio del Interior (Minint), desempeñan un importante papel en la protección del pueblo y su tranquilidad ciudadana.



‘Que este aniversario sea impulso para continuar perfeccionando el trabajo en todos los órdenes y avanzar hacia metas superiores’, los exhortó en su mensaje.



En el acto, donde estuvieron presentes los miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y ministros de las FAR y el Minint, general de cuerpo de ejército Álvaro López y general de división Lázaro Alberto Álvarez, respectivamente, entregaron a las Tropas de Prevención la réplica del machete del general mambí Antonio Maceo.



En las palabras centrales de la ceremonia, el primer coronel Omar Nogueira, segundo jefe de Órgano de las FAR, recordó algunas de las tareas cumplidas por esta fuerza durante cuatro décadas de historia.



Entre ellas mencionó el traslado de los restos de los combatientes internacionalistas que perecieron en África (1989) y los de Ernesto Guevara y sus compañeros de guerrilla en Bolivia (1997), que tras su hallazgo fueron llevados a un memorial en Santa Clara (centro).



Asimismo, escoltaron las cenizas del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), hasta el cementerio de Santa Ifigenia, en la oriental provincia de Santiago de Cuba.



Nogueira igualmente exaltó la labor de los integrantes de este cuerpo armado en la producción de alimentos, la construcción de obras sociales y otras acciones de impacto en el desarrollo del país.



En el acto, varios militares recibieron el carné que los acredita como militantes del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas.