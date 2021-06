El Premio Literario Celestino de Cuento en su edición 22 que entrega Ediciones La Luz, sello de la Asociación Hermanos Saiz (AHS) en la provincia de Holguín, fue otorgado al escritor cienfueguero Héctor Leandro Barrios González por la obra “Bumbos”.

Según declaró en exclusiva a la Radio el joven de 35 años, miembro de la AHS en el territorio sureño, el texto ganador lo integran 8 cuentos realistas, donde los personajes están en un entorno hostil pero parecen flotar; así como esa balsa, que alude el título, Bumbos, un tipo de embarcación de polímero que utilizan los pescadores.

Como proyecto inmediato el autor reconocido con el Premio Literario Celestino de Cuentos 2021, dijo a RCM que pretende acumular más historias y en algún momento agruparlas en otro libro, y quizás hasta incursionar en el género novela.

«El Celestino de Cuentos, es un premio de los mas perseguidos y deseados por los jóvenes escritores cubanos, sobre todo por el prestigio que ha alcanzado Ediciones La Luz a partir del trabajo constante y la dedicación. Es inevitable que me sienta muy feliz y agradecido por formar parte del catálogo de esa editorial. Quisiera agradecer al Jurado, a la Editorial y felicitar también a los demas premiados», expresó Barrios González a este sitio digital.

Sobre el género que resulta para él atractivo y seductor manifestó: «La narrativa en general es el género seductor, sin discriminar entre cuento o novela. Si hasta el momento solo he abordado el cuento, es porque me he sentido más seguro, más cómodo. La novela es un género de largo aliento, creo que hay que enfrentarlo con un poco de experiencia acumulada. Pero en algún momento lo intentaré, sin dudas lo intentaré», aseguró el autor de» Bumbos».

De sus expectativas como escritor dijo: «Siempre van a ser las mismas, no importa la edad que tenga. Siempre me sentiré muy complacido si esa persona que me lee, siente un estremecimiento al leer mi historia. Si lo disfruta desde el punto de vista estético. Si lograra que mi literatura creara zonas de inquietud, zonas de reflexión, eso sería mi mayor anhelo», confesó a Radio Ciudad del Mar.

«La mayoría de los escritores no escribimos para ganar premios. Lo hacemos para compartir historias, que necesitan ser liberadas. Se escribe y se suda escribiendo, simplemente porque a uno le apasiona, porque uno disfruta el proceso. Más allá de cualquier premio o reconocimiento, no dejo de reconocer que siempre que llegan uno se siente muy feliz», abundó sobre sus proyectos futuros.

A las nuevas generaciones de escritores, Héctor Leandro recomendó: «Puedo compartirles un par de palabras que he escuchado de personas con experiencia, que llevan un largo recorrido en la escritura. Escuché por primera vez en el Curso ‘Onelio’ en la Habana, en la voz de nuestro profesor Eduardo Heras León. El nos decía, ¡¡Lee, Lee, Lee!!. ¡¡Escribe, escribe, escribe!!. ¡¡Y revisa, revisa, revisa!! . Ahí está el secreto», sugiere el ganador cienfueguero del Premio Literario Celestino de Cuentos en su edición 22.