Países del Caricom faltarán a Cumbre de las Américas por exclusiones

Los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) no asistirán a la Cumbre de las Américas en Los Angeles, Estados Unidos, si se excluye a alguna nación de la región, informaron hoy medios de prensa.

Según el sitio https://venezuela-news.com los 14 países del grupo no asistirán al encuentro si la Casa Blanca excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El embajador de Antigua y Barbuda en Washington, Ronald Sanders, expresó que si el presidente Joe Biden excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas, no asistirán al evento.

Asimismo el diplomático aseveró que “al igual que si se sigue reconociendo a Guaidó, varios estados del Caribe no irán. La Cumbre de las Américas no es una reunión de Estados Unidos, por lo que no puede decidir quién está invitado y quién no”.

“Esta no es una reunión del gobierno de Estados Unidos, es una cumbre de todos los jefes de Estado del Hemisferio Occidental”, puntualizó.

Otros medios como Primicias24, se hicieron eco de las declaraciones de Sanders luego que la Casa Blanca descartara el lunes invitar a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio, que se celebrará en Los Ángeles, porque considera que “no respetan” la democracia, según dijo el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols.

Esta semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel respaldó la denuncia sobre la posible exclusión de la isla de la Cumbre de las Américas, prevista para junio próximo en Estados Unidos.

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario destacó las declaraciones del canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien señaló las presiones de Washington sobre numerosos países de la región que se oponen a esa decisión.

“Los grandes retos de la humanidad no se solucionan mediante la confrontación y la violencia, sino mediante la solidaridad y cooperación”, aseveró Díaz-Canel.

Igualmente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció para que se incluyeran a todos los países en la Cumbre de las Américas.

“¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite?”, objetó López Obrador.