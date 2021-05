Nunca habrá soledad para ti

Este libro es una historia de amor. Del más puro y natural de los amores. Mirta Rodríguez y su hijo Antonio Guerrero lo hicieron sin proponérselo. Ellos sólo escribían uno para el otro, con la esperanza de auxiliarse mutuamente, durante los 17 meses que Tony permaneció en el «hueco» (celda de aislamiento), del Centro Federal de Detenciones de Miami, como sus otros cuatro compañeros de causa: los hoy legendarios Cinco de Cuba.

El mayor mérito de este libro es su autenticidad. No fue escrito a posteriori, inspirado en recuerdos y vivencias. Es una narrativa directa, viva, de los angustiosos momentos que vivieron los Cinco y sus familias cuando aún no eran Los Cinco, sino apenas algunas malas fotos y muchas mentiras en los medios impresos y audiovisuales del sur de La Florida.

Los acusaban de falsos delitos con el único propósito de apuntar al corazón de Cuba, a su gobierno, a sus líderes, de castigar a la Isla Rebelde, donde los dignos siguen siendo mayoría.

Intentaban quebrar la dignidad de 5 hombres para justificar los viejos planes de invadir, ocupar, arrasar, con el ejemplo de una nación entera. Pero no pudieron. El Imperio no puede contra los resistentes. La mentira no puede contra la verdad. La infamia no puede contra el coraje. El odio no puede contra el amor.