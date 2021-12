Nuevas propuestas visuales en Cienfuegos

Punto de encuentro y I´m not your slave (o Yo no soy tu esclavo) son las nuevas muestras visuales que proponen dos prestigiosas instituciones culturales en la ciudad de Cienfuegos para este viernes 17 de diciembre.

I´m not your slave es la propuesta del Centro Cultural Palacio Le Blanc, prevista a inaugurar el viernes a las 9:30 am de la autoría del joven artista de la Plástica Alberto Jorge Veloz Fonseca.

La muestra parte de una vieja inquietud de su creador y forma parte de la serie Cimarrones del Siglo XXI con una solidez tanto formal como conceptual de altos quilates según refiere el artista visual Juan Karlos Echeverría Franco.

La ocasión reserva, además, espacio para la música con la actuación del coro Cantores de Cienfuegos, pues la influencia africana se advierte en todas las manifestaciones de nuestra cultura: Artes Plásticas, Música, Danza, Literatura, los instrumentos musicales, el español que hablamos, la comida, la religiosidad, en fin, en el modo de ser cubano.

En tanto, la Sala Ateneo Armando Suárez del Villar invita también el viernes, pero a las ocho de la noche a la apertura de la muestra colectiva Punto de encuentro, matizada por la variedad temática, técnicas y estilos.

Una aproximación exitosa desde un cruce de caminos entre la abstracción y la figuración, empoderamiento femenino, hiperrealismo, retratos, grabado o el tema afro, reúne la exposición que tiene como fin la celebración.

Al decir de una de sus participantes y principales promotoras, la artista Inmaray Tillet Fonseca, Punto de encuentro es solo el pretexto perfecto para el acercamiento y la coincidencia de casi una veintena de egresados de la Escuela de Arte Benny Moré en el 2006, después de 15 años.