Músico holandés presentó tema oficial de la Eurocopa 2021

El productor y compositor holandés Martin Garrix presentó el tema We are the people, canción oficial de la UEFA Euro 2020, realizado junto a miembros de la banda irlandesa U2, Bono y The Edge.

A menos de un mes para la edición número 17 del Campeonato de Europa de Fútbol, los músicos estrenaron un himno sobre la positividad, expectación y unidad en esta competencia prevista en 11 ciudades del continente, por primera vez en su historia. Las urbes Ámsterdam, Baku, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres, Múnich, Roma, San Petersburgo y Sevilla son las anfitrionas de los partidos de verano, que comenzarán el 11 de junio próximo desde el Estadio Olímpico de Roma, en Italia y concluirán un mes después en el Estadio de Wembley de Londres, en Reino Unido. Según los artistas, el proceso creativo abarcó un periodo de tres años, luego de la decisión de la UEFA de conceder a Garrix, uno de los DJ más laureados dentro del panorama musical, la realización del tema para ese torneo deportivo y la intervención de los integrantes del grupo U2 en la letra, melodías y los riffs—frase o sonido repetido a menudo— de la guitarra principal. Si bien la conformación del tema comenzó antes de la emergencia sanitaria actual como consecuencia de la pandemia Covid-19, el significado de la misma adquiere mayor fuerza que antes, a juicio de los expertos, pues transmite un mensaje esperanzador. Garrix forma parte ya de la lista de autores que desde 1992 crean la banda sonora de la UEFA junto a otros como Nelly Furtado y Enrique Iglesias y también el joven de 25 años produjo la música oficial de entrada y emisión del campeonato.