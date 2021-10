Mercedes Macías Pérez: una mujer popular

Mercedes Macías Pérez es una mujer popular. Su impronta de educadora la hace conocida entre los jóvenes, la huella de delegada de circunscripción queda entre los adultos.

Esta cienfueguera, amante de la ciudad y sobre todo de su reparto Pueblo Griffo, ha representado por más de dos décadas a su pueblo, el que mandato tras mandato la nomina y elige en cada proceso eleccionario.

“Mi vinculación con los Órganos del Poder Popular comenzó en el año 1989 cuando se me nombra miembro de la comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea. No era delegada en aquel momento. Trabajaba en la Dirección Municipal de Educación como metodóloga y asesora y según los reglamentos que existían se podía ubicar en las Comisiones a personas que tuvieran conocimiento sobre los distintos sectores”

A mediados de la década de los años 90’ “cuando el Consejo Popular era Pastorita – Pueblo Griffo, se me nomina para delegada del Poder Popular y fui elegida. A partir de ese mandato empiezo a profundizar en las actividades de Poder Popular e ir conociendo un poco más sus interioridades”- narra Mercedes

La experiencia de aquellos tiempos la colocan entre las delegadas a la Asamblea Municipal del Poder Popular de Cienfuegos más conocedoras sobre el funcionamiento de este órgano. “Fui estudiando, aprendiendo el reglamento, las leyes, las disposiciones. Hay un tema que nos ayuda mucho a los delegados y es el Trabajo Comunitario Integrado, que es el tratamiento que debemos tener para insertarnos más en la labor del pueblo y resolver mejor sus problemas”.

En estas más de dos décadas como delegada, ¿qué ha marcado su vínculo con los electores, con su comunidad?

Lo primero es que el delegado debe pensar en la persona cuando lo va a ver para que lo ayude. Debe crear una empatía y aunque no pueda resolverle su problema lo orienta, lo escucha y lo atiende, esa persona sale satisfecha. Como delegada tengo muchas anécdotas. Fui presidenta del Consejo Popular y eso me marcó más. En el año 2000 se crea Consejo Popular Pueblo Griffo, específicamente el 15 de mayo y allí salí electa. Recuerdo de manera grata la posibilidad de ayudar a los electores en tiempos difíciles como los de los ciclones Denis, Michel y otras afectaciones climatológicas. Tenía que ir a buscar a mis electores a asentamientos como finca La Regla, La Candelaria, cercanos a los ríos. La satisfacción de que ese elector lo vea a uno allí con la preocupación de ayudar, sacarlos del lugar, creo que son cosas que a mí nunca se me van a olvidar.

¿Qué ha propiciado que en cada proceso los electores hayan apostado por usted para representarlos?

He tratado, todo este tiempo, de ayudar a los electores, Creo que eso es una cosa que las personas observan, valoran, lo más importante es atenderlos. Si su problema no tiene solución hay que explicarle, orientarlas. Creo que esa ha sido una de las claves para que las personas me eligieran también en este mandato. Igualmente fui delegada a la Asamblea Provincial del Poder Popular, fui presidenta de su Comisión de Órganos Locales, función que desempeño también en el municipio. Esa es la actividad que me gusta, de orientar, de desarrollar el trabajo del Poder Popular, de estar al día en los cambios y transformaciones que están ocurriendo en el perfeccionamiento tanto del órgano como del país.

A esos delegados más jóvenes con los que cuenta la Asamblea Municipal del Poder Popular, ¿qué le aconsejaría Mercedes Macías?

Yo le aconsejaría a los delegados jóvenes que son nuestra continuidad que se enamoren de la tarea. La tarea es bonita no es una carga, es tener la satisfacción de que por dondequiera que pasa uno qué le dicen: “delegada adiós”, “delegada, buenas tardes”. Y eso es una satisfacción de todo ser humano cuando es útil. Hay que accionar sobre todo desde el punto de vista del Trabajo Comunitario Integrado, actividad que nos lleva a nosotros a tener más vinculación con nuestros electores.